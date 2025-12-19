Pakur News: गश्ती के दौरान ट्रकों से अवैध वसूली, SP ने 6 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड
पाकुड़ में गश्ती के दौरान ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में SP ने 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पाकुड़। एसडीपीओ डीएन आजाद ने बीते बुधवार की रात नगर थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गश्ती दल द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। साथ ही औचक निरीक्षण में शीतला मंदिर टीओपी में पुलिसकर्मियों को सोते हुए पाया। एसडीपीओ ने संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा।
पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार की रात नगर थाना के एएसआइ विपिन कुमार, शीतला मंदिर टीओपी प्रभारी मुद्रिका प्रसाद, गश्ती दल में शामिल हवलदार सुखदेव मंडल, आरक्षी मो. निसार अहमद, तारणी महतो तथा शीतला मंदिर टीओपी में पदस्थापित हवलदार वीर बहादुर साह को निलंबित कर दिया है।
एसडीपीओ ने बताया कि गश्ती दल की जांच के लिए शहरी क्षेत्र में निकले थे। इस दौरान देखा कि रात्रि गश्ती दल बाइपास ओवरब्रिज के निकट इकट्ठा होकर आग ताप रहे थे। साथ ही वाहनों से अवैध वसूली भी कर रहे थे। चेतावनी देने के बाद आगे निकल गए। वापस लौटने के क्रम में देखा कि पुन: गश्ती दल में शामिल पुलिसकर्मी आग ताप रहा है और वाहनों से अवैध वसूली भी की जा रही है।
इसके बाद एसडीपीओ शीतला मंदिर टीओपी पहुंचे। यहां आवाज लगाने के बाद भी पुलिसकर्मियों की नींद नहीं खुली। टीओपी प्रभारी मुद्रिका प्रसाद तथा हवलदार वीर बहादुर साह सो रहे थे। सोते हुए दोनों पकड़े गए।
एसडीपीओ ने गश्ती दल द्वारा लापरवाही बरतने और शीतला मंदिर में कर्तव्य के दौरान लापरवाही बरतने का रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया। इसके बाद एसपी ने संबंधित सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
चोरी की घटना बढ़ने के बाद भी सतर्क नहीं है गश्ती दल
शहर में चोरी की घटना बढ़ी है। चोरी रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक काफी गंभीर है। चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षकों के अलावा कार्यालयों में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों को भी रात्रि ड्यूटी में लगाया है। इस स्थिति में गश्ती दल द्वारा लापरवाही बरतना गंभीर मामला है।
शहर में चर्चा है कि गश्ती में निकलने वाले पुलिस पदाधिकारी और कर्मी सुरक्षा पर कम और अवैध वसूली पर अधिक ध्यान देते हैं। शहरवासियों का कहना है कि अगर पुलिसकर्मी ईमानदारीपूर्वक शहरी क्षेत्र में गश्ती करते तो शायद इतनी चोरियां नहीं होती।
लापरवाही बरतने जाने पर छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। गश्ती के दौरान लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। - निधि द्विवेदी, एसपी, पाकुड़
