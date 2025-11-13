साहिबगंज-रामपुरहाट के बीच जल्द दौड़ेगी नई मेमू ट्रेन, यात्रियों में उत्साह
साहिबगंज और रामपुरहाट के बीच नई मेमू ट्रेन जल्द शुरू होने वाली है, जिससे यात्रियों में उत्साह है। रेलवे विभाग तैयारियों में जुटा है, जिससे यात्रा सुगम होगी। दैनिक यात्रियों और व्यापारियों को इससे विशेष लाभ मिलेगा।
संवाद सहयोगी, पाकुड़। पाकुड़ समेत साहिबगंज रेल खंड के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से रुकी मांगों पर अब रेल प्रशासन ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन (ईजरप्पा) के अध्यक्ष हिसाबी राय और सचिव राणा शुक्ला ने बुधवार को पूर्व हावड़ा मंडल रेल प्रबंधक विशाल कपूर से हावड़ा स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर यात्रियों की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।
इस दौरान पाकुड़ स्टेशन की सफाई व्यवस्था को तीन पाली में लागू करने, स्टेशन परिसर में वीडियो वाल लगाने, और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक माहौल तैयार करने की मांग प्रमुख रही।
डीआरएम ने भरोसा दिलाया कि स्टेशन की छवि और यात्रियों की सुविधा सुधारने के लिए ठोस कदम जल्द उठाए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता स्थित रेल मुख्यालय पहुंचकर मुख्य यात्री संचालन प्रबंधक रौशन कुमार और उप मुख्य यात्री संचालन प्रबंधक काशी राजकुमार से मुलाकात की।
सचिव राणा शुक्ला ने कहा कि साहिबगंज–लूप लाइन खंड में लोकल ट्रेनों के बंद होने और समय सारिणी में बदलाव से गरीब यात्रियों, छात्रों और दैनिक कामकाजियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ईजरप्पा ने सुझाव दिया कि यह ट्रेन साहिबगंज से बामदेव के समय और रामपुरहाट से बरौनी के समय के अनुरूप चले, ताकि यात्रियों को अधिकतम लाभ मिल सके।
पुरानी ट्रेनों के पुनः संचालन की भी मांग
बैठक में बर्द्धवान–मालदा पैसेंजर ट्रेन को दोबारा चलाने और बर्द्धवान–तीनपहाड़ पैसेंजर का विस्तार साहिबगंज तक करने की भी मांग रखी गई।अधिकारियों ने कहा कि रेलवे इन सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
उप मुख्य यात्री संचालन प्रबंधक ने कहा कि ईजरप्पा द्वारा सौंपा गया मांग पत्र जनहित में है, और पूर्व रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि यात्रियों को जल्द राहत मिले और इस सेक्शन में बेहतर रेल सेवा सुनिश्चित की जाए। इसके बाद ईजरप्पा प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक डॉ. उदय शंकर झा से मुलाकात की। उन्होंने मालगोदाम रोड स्थित दोनों फुट ओवरब्रिजों के नीचे एटीवीएम मशीन लगाने की मांग की
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।