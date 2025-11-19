Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे का मेगा एनआई ब्लॉक: 72 घंटे तक थमेगी रेल की रफ्तार, यात्रियों को झटका

    By Bhartendu Trivedi Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    रेलवे ने मेगा एनआई ब्लॉक की घोषणा की है, जिससे 72 घंटों तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस कारण कई ट्रेनों की आवाजाही बाधित होगी और यात्रियों को असुविधा होगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांच लें। कुछ ट्रेनें रद और पुनर्निर्धारित भी की गई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, पाकुड़। पूर्व रेलवे हावड़ा मंडल के अंतर्गत पाकुड़ स्टेशन (Pakur Railway Station) पर होने वाले नॉन-इंटर लॉकिंग (एनआई) वर्क के चलते 27 से 29 नवंबर तक रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के परिचालन में बड़ा बदलाव किया है। 30 नवंबर को सुबह 9:10 बजे से शाम 5:10 बजे तक आठ घंटे का लॉइन ब्लॉक रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस तकनीकी कार्य का सीधा प्रभाव मालदा, हावड़ा, गुवाहाटी, भागलपुर और न्यू जलपाईगुड़ी रूट के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। कई ट्रेनों को पूरी तरह रद, कई को मार्ग परिवर्तन और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेशन के साथ चलाया जाएगा।

    ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों, खासकर महिलाओं और दैनिक यात्रियों के लिए आने वाले तीन दिन बेहद चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि पैसेंजर और प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

    28 से 30 नवंबर तक पूरी तरह रद्र रहेंगी ये ट्रेनें

    रेलवे ने तीन दिनों तक इन ईएमयू ट्रेनों को रद किया है:

    • 28–30 नवंबर 63063 बर्दमान–तीनपहाड़ ईएमयू
    • 28–30 नवंबर 63064 तीनपहाड़–बर्दमान ईएमयू

    इन ट्रेनों का बदला गया मार्ग

    आजिमगंज होकर चलेंगी एक्सप्रेस गाड़ियां

    दिनांक गाड़ी संख्या ट्रेन का नाम
    26–30 नवंबर 13053 हावड़ा–राधिकापुर कुलिक एक्सप्रेस
    27 नवंबर 12363 हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस (अप)
    30 नवंबर 13171 कंचनजंघा एक्सप्रेस (अप)
    28 व 30 नवंबर 12364 हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस (डाउन)
    30 नवंबर 13434 अमृत भारत एक्सप्रेस
    30 नवंबर 13054 कुलिक एक्सप्रेस
    29 नवंबर 13032 हावड़ा–जयनगर एक्सप्रेस
    29 नवंबर 13174 कंचनजंघा एक्सप्रेस (डाउन)
    29 नवंबर 22612 कामाख्या–एलटीटी एक्सप्रेस

     

    इन गाड़ियों का समय बदला : निर्धारित समय से देर से चलेंगी

     

    दिनांक ट्रेन का नाम देरी
    25 नवंबर 12507 त्रिवेंद्रम–सिलचर एक्सप्रेस 90 मिनट
    27 नवंबर 15227 मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 60 मिनट
    28 नवंबर 12505 बैंगलुरू–गुवाहाटी एक्सप्रेस 180 मिनट
    29 नवंबर 13425 मालदा–सूरत एक्सप्रेस 180 घंटे

    शॉर्ट टर्मिनेशन : आधे रास्ते में ही खत्म होगा सफर

    • 53408 जमालपुर–रामपुरहाट पैसेंजर 29 नवंबर को साहिबगंज तक ही चलेगी।
    • 53403 रामपुरहाट– गया पैसेंजर 30 नवंबर को साहिबगंज से ही चलेगी।

    यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें : दैनिक आवाजाही पर पड़ा भारी असर

    बर्दमान–तीनपहाड़ पैसेंजर के रद्द रहने और हावड़ा–जयनगर, कंचनजंघा तथा अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्ग परिवर्तन से दैनिक यात्रियों की दिनचर्या पटरी से उतर जाएगी।

    कामकाजी लोगों, छात्र-छात्राओं और महिलाओं को वैकल्पिक वाहन न मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पाकुड़ से तीनपहाड़, साहिबगंज, रामपुरहाट और अन्य स्थानों के लिए रोज यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना है कि शाम के समय वापस लौटने के लिए यही ट्रेनें एकमात्र सहारा होती हैं।