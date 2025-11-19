रेलवे का मेगा एनआई ब्लॉक: 72 घंटे तक थमेगी रेल की रफ्तार, यात्रियों को झटका

संवाद सहयोगी, पाकुड़। पूर्व रेलवे हावड़ा मंडल के अंतर्गत पाकुड़ स्टेशन (Pakur Railway Station) पर होने वाले नॉन-इंटर लॉकिंग (एनआई) वर्क के चलते 27 से 29 नवंबर तक रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के परिचालन में बड़ा बदलाव किया है। 30 नवंबर को सुबह 9:10 बजे से शाम 5:10 बजे तक आठ घंटे का लॉइन ब्लॉक रहेगी।

इस तकनीकी कार्य का सीधा प्रभाव मालदा, हावड़ा, गुवाहाटी, भागलपुर और न्यू जलपाईगुड़ी रूट के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। कई ट्रेनों को पूरी तरह रद, कई को मार्ग परिवर्तन और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेशन के साथ चलाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों, खासकर महिलाओं और दैनिक यात्रियों के लिए आने वाले तीन दिन बेहद चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि पैसेंजर और प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 28 से 30 नवंबर तक पूरी तरह रद्र रहेंगी ये ट्रेनें रेलवे ने तीन दिनों तक इन ईएमयू ट्रेनों को रद किया है: 28–30 नवंबर 63063 बर्दमान–तीनपहाड़ ईएमयू

28–30 नवंबर 63064 तीनपहाड़–बर्दमान ईएमयू इन ट्रेनों का बदला गया मार्ग आजिमगंज होकर चलेंगी एक्सप्रेस गाड़ियां दिनांक गाड़ी संख्या ट्रेन का नाम 26–30 नवंबर 13053 हावड़ा–राधिकापुर कुलिक एक्सप्रेस 27 नवंबर 12363 हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस (अप) 30 नवंबर 13171 कंचनजंघा एक्सप्रेस (अप) 28 व 30 नवंबर 12364 हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस (डाउन) 30 नवंबर 13434 अमृत भारत एक्सप्रेस 30 नवंबर 13054 कुलिक एक्सप्रेस 29 नवंबर 13032 हावड़ा–जयनगर एक्सप्रेस 29 नवंबर 13174 कंचनजंघा एक्सप्रेस (डाउन) 29 नवंबर 22612 कामाख्या–एलटीटी एक्सप्रेस इन गाड़ियों का समय बदला : निर्धारित समय से देर से चलेंगी