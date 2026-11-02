सोने-चांदी के भाव में उठापटक से बिगड़ा कारोबार का गणित, स्टॉक लगाने से कतरा रहे पाकुड़ के सराफा कारोबारी

भारतेंदु त्रिवेदी, पाकुड़। धनतेरस की आहट के साथ बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानें सज चुकी हैं। रंग-बिरंगी रोशनी, मौसमी दुकानों की कतार और आकर्षक सजावटी सामानों से बाजार का नजारा बदलने लगा है।

इलेक्ट्रानिक्स दुकानों में ग्राहकों को लुभाने के लिए आफरों की भरमार है तो बर्तन, दीये और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी खरीदारी की तैयारी तेज हो गई है। लेकिन बाजार की इस चकाचौंध के बीच सराफा कारोबारियों के सामने अलग ही चुनौती है। सोने-चांदी की कीमतों में लगातार हो रही उठापटक ने धनतेरस के कारोबार का पूरा गणित उलझा दिया है। पर्व पर अच्छी बिक्री की उम्मीद तो है, लेकिन भाव में अचानक बदलाव से होने वाले संभावित नुकसान ने कारोबारियों को सतर्क कर दिया है।

भाव में तेजी भी परेशानी, गिरावट भी नुकसान का डर सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आभूषण कारोबारियों की स्टाक नीति पर पड़ रहा है। मौजूदा भाव पर अधिक मात्रा में सोना-चांदी खरीदकर रखना उनके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है।

कीमतों में गिरावट आने पर पहले से खरीदे गए स्टाक का मूल्य प्रभावित होता है, जबकि तेजी आने पर नया स्टाक मंगवाना महंगा पड़ता है। यानी भाव में तेजी हो या गिरावट, दोनों ही स्थितियों में कारोबारियों को नुकसान की आशंका सता रही है।

यही वजह है कि इस बार कारोबारी बड़े पैमाने पर स्टाक जमा करने के बजाय ग्राहकों की मांग के अनुसार सीमित मात्रा में आभूषण मंगवा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि दुकान में पसंद के आभूषण उपलब्ध रहें और पूंजी भी अधिक समय तक स्टाक में न फंसे।