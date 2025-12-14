झारखंड-बंगाल बॉर्डर पर अवैध वाहनों की मनमानी बंद, पाकुड़ में ऑटो-टोटो स्टैंड का शुभारंभ

संवाद सहयोगी, पाकुड़। झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा पर वर्षों से चली आ रही यातायात अव्यवस्था पर अब विराम लगेगा। चांदपुर बार्डर पर रविवार को इंटीग्रेटेड ऑटो-टोटो स्टैंड की शुरुआत के साथ ही जिले में यातायात सुधार की नई इबारत लिखी गई।

डीसी मनीष कुमार ने स्टैंड का उद्घाटन करते हुए हरी झंडी दिखाकर आटो और टोटो को रवाना किया। डीसी ने कहा कि वर्षों से आटो-टोटो चालकों, संगठनों और आम जनता की मांग थी कि बंगाल-पाकुड़ सीमा पर सुव्यवस्थित स्टैंड बने। आज यह सपना साकार हुआ है।

जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील डीसी ने स्पष्ट कहा कि यह केवल एक स्टैंड नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अनुशासित यातायात व्यवस्था की नींव है। उन्होंने चालकों से यातायात नियमों की सख्ती से पालन करने, शहर को जाम व अतिक्रमण मुक्त रखने और दुर्घटना में घायलों की मदद कर जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की।

डीसी ने कहा शहर आपका है, इसे बेहतर बनाना भी आपके हाथ में है। जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने कहा कि अब बंगाल से बिना पंजीकरण आने वाले ऑटो-टोटो पाकुड़ जिले में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बंगाल के वाहन स्टैंड तक यात्रियों को लाकर वहीं उतारेंगे और वापस लौटेंगे।

पंजीकृत ऑटो-टोटो ही यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे इसके बाद पाकुड़ जिले में पंजीकृत ऑटो-टोटो ही यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। इससे अवैध परिचालन पर रोक लगेगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। डीटीओ ने बताया कि यह व्यवस्था शहर में अनावश्यक वाहनों की भीड़ कम करेगी और ट्रैफिक को सुचारू बनाएगी। आटो-टोटो स्टैंड का संचालन चांदपुर पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा। परिवहन व पुलिस विभाग हर समय सहयोग के लिए मौजूद रहेंगे। स्टैंड के सुचारु संचालन के लिए सात सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी पहले ही गठित की जा चुकी है।

जनवरी 2026 तक सभी चालक निर्धारित ड्रेस बनाएं उन्होंने ऑटो-टोटो चालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक जनवरी 2026 तक सभी चालक निर्धारित ड्रेस और आई-कार्ड अनिवार्य रूप से बनवा लें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना पंजीकरण, बिना नंबर प्लेट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और रूट परमिट के वाहनों को एक जनवरी 2026 के बाद सड़क पर उतरने नहीं दिया जाएगा।