JNU Prof Vimol Akoijam के खिलाफ पाकुड़ में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी पर संरक्षण का आरोप

संवाद सहयोगी, पाकुड़। JNU Prof Vimol Akoijam Protest: एक दर्जन से अधिक छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद प्रो. विमोल अकोइयाम के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने सोमवार को पाकुड़ में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू ने किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद प्रो. विमोल अकोइयाम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। विरोध मार्च डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट कॉम्प्लेक्स से निकला और मुख्य मार्ग से होते हुए अटल चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय के समीप पहुंचा। यहां मार्च सभा में तब्दील हो गया। प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए।