चलती मेमू में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी, लोहरदगा में ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत  

संवाद सूत्र, कैरो (लोहरदगा)। लोहरदगा-रांची रेल लाइन में बुधवार की सुबह मेमू पैसेंजर की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद जीआरपी मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक की पहचान लोहरदगा जिला के कैरो थाना क्षेत्र के डूमरटोली गांव निवासी स्वर्गीय लखवा उराव के 45 वर्षीय पुत्र सन्नी उरांव के रूप में हुई है।

इस मामले में जीआरपी जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना को लेकर घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सन्नी उरांव नगजुआ रेलवे स्टेशन में लोहरदगा-रांची यात्री रेलगाड़ी संख्या दो से यात्रा कर रांची जाने के लिए आया हुआ था।