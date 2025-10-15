लोहरदगा में युवक का शव मिलने से सनसनी, जमीन विवाद में हत्या का शक

संवाद सूत्र, भंडरा (लोहरदगा)। भंडरा थाना क्षेत्र के धोबाली जतरा मैदान में बुधवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान धोबाली गांव निवासी स्वर्गीय नथुवा उरांव के पुत्र एतवारु उरांव (40 वर्ष) के रूप में की गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, एतवारु मंगलवार की शाम घर से निकला था, लेकिन वह रातभर घर नहीं लौटा। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने उसका शव मैदान में देखा और तत्काल भंडरा थाना पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव सूचना मिलने पर पहुंची भंडरा थाना पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। मामले में भंडरा थाना प्रभारी रवि रंजन कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला मिर्गी के दौरे से गिरने के कारण युवक की मौत लग रहा है। हालांकि, वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

इधर, ग्रामीणों के बीच अलग-अलग चर्चा का दौर जारी है। कई लोग इस मौत को तीन माह से चल रहे जमीन विवाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मृतक के कान से खून निकलते देखा गया था, जिससे संदेह और गहरा गया है।