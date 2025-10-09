ट्रिपल मर्डर से दहल लोहरदगा, डायन-बिसाही के आरोप में माता-पिता और बच्चे की कुदाल से काटकर हत्या
लोहरदगा में डायन-बिसाही के शक में एक परिवार के तीन सदस्यों की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई। मृतकों में माता-पिता और उनका बच्चा शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, लोहरदगा। जिले के पेशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत केकरांग बरटोली में पति, पत्नी और नौ साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना बुधवार की आधी रात की बताई जा रही है। हत्यारों ने कुदाल से काटकर तीनों की हत्या की घटना को अंजाम दिया है।
मामले को गंभीरता को लेकर आईपीएस किस्को के साथ एसडीपीओ वेदांत शंकर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। हत्यारे पुलिस पकड़ से बाहर है। जिसकी धर-पकड़ के लिए पुलिस जुटी हुई है।
मृतक की पहचान 47 वर्षीय लक्ष्मण नगेसिया, उसकी पत्नी 45 वर्षीय बिफनी नगेसिया और नौ वर्षीय पुत्र रामविलास नगेसिया के रूप में हुई है।
डायन-बिसाही का आरोप लगाकर प्रताड़ित
मृतक की बहु सुखमनिया नगेशिया ने बताया कि गांव के ही लोगों द्वारा डायन-बिसाही का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा था। इसे लेकर पहले पंचायत भी लगाई गई थी। जिसके बाद विगत रात मेरे सास, ससुर और नौ साल के देवर सोए हुए थे। इसी दौरान गांव के लोगों द्वारा कुल्हाड़ी से काटकर गला दबाकर मारा गया। मुझे घर के कमरे में बाहर से बंद कर दिया गया।
पूरे मामले को लेकर मौके पर पहुंचे किस्को एसडीपीओ वेदांत शंकर ने बताया कि हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। जिसमें तीन लोगों की हत्या हुई है। जिसमें माता-पिता और एक नौ वर्ष का बच्चा शामिल है।
पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या के कारणों की जांच-पड़ताल की जा रही है। हत्यारों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा होगा और हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे
