लोहरदगा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दुकान की आड़ में गांजा बेचने वाला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में एक बार फिर सफलता पाई है। लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुडू थाना क्षेत्र के नावाटोली स्थित दुकान में छापेमारी कर कुल 28 पुड़िया अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मामले में दुकानदार सूरज कुमार साहू को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार दुकानदार कुडू प्रखंड के नावाटोली निवासी सुलेंद्र साहू के पुत्र सूरज कुमार साहू हैं। कुडू पुलिस ने बताया कि एसपी सादिक अनवर रिजवी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुडू थाना क्षेत्र के नावाटोली के एक दुकान में गांजा की बिक्री की जा रही है।

सूरज कुमार साहू के दुकान में छापेमारी इस सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा केरकेट्टा, कुडू अंचलाधिकारी संतोष उरांव, कुडू थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार, तकनीकी शाखा के पुअनि किशोर कुमार दास, कुडू थाना सशस्त्र बल एवं अन्य सशस्त्र बल द्वारा नावाटोली स्थित सूरज कुमार साहू के दुकान में छापेमारी की गई।

दुकान में जांच के क्रम में दुकान से 28 पुड़िया गांजा बरामद किया गया। गांजा के बारे में पूछने पर सूरज कुमार साहू ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के समक्ष 28 पुड़िया गांजा को जब्त कर सूरज को गिरफ्तार किया गया।