Lohardaga News: चुनाव ड्यूटी के दौरान एसएसबी के जवान ने की आत्महत्या, खुद के इंसास रायफल से मारी गोली

Lohardaga News लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्थित कैंप में विधानसभा चुनाव ड्यूटी करने पहुंचे एसएसबी के जवान ने खुद के इंसास रायफल से गोली मार आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार अहले सुबह 4.30 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसबी के अधिकारी व जिले के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं।

लोहरदगा में चुनाव ड्यूटी के दौरान एसएसबी जवान ने की आत्महत्या (जागरण)