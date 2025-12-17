लोहरदगा में ब्राउन शुगर तस्करी का भंडाफोड़, 15 ग्राम हेरोइन सहित दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। शहरी क्षेत्र में मादक द्रव्यों की तस्करी के खिलाफ लोहरदगा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना पर गठित टीम ने लोहरदगा शहरी क्षेत्र में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री में संलिप्त दो आरोपितों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

सदर थाना पुलिस की टीम ने शहरी क्षेत्र के दुपट्टा चौक के पास घेराबंदी कर की कार्रवाई में ब्राउन शुगर तस्करी करने वाले अपाची मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्तियों को पकड़ा। जिसके बाद पूछताछ में ब्राउन शुगर तस्करी का भंडाफोड़ हुआ।

एसपी सादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी किस्को के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेदांत शंकर की अगुवाई में छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने प्लास्टिक में रखा करीब 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद सदर थाना के पुलिसकर्मियों छापेमारी के दौरान पुलिस पकड़ में आए ब्राउन शुगर तस्करों की तलाशी ली। जिसमें बाइक चालक संदीप कुमार की जैकेट से पारदर्शी प्लास्टिक में रखा करीब 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया।

तलाशी में लातेहार जिले के करकट निवासी स्वर्गीय शिवराम के पुत्र और ब्राउन शुगर तस्कर संदीप कुमार (24 वर्ष), के पास से 530 रुपये नकद, रेडमी कंपनी का एक मोबाइल फोन (सिम नंबर 6200790926) और कार्गो पैंट से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया।

मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने किया जब्त वहीं, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे लोहरदगा शहरी क्षेत्र के अंजुमन मुहल्ला निवासी स्वर्गीय मोईन अंसारी के पुत्र मो. अरशद अंसारी उर्फ कुंदन (47 वर्ष) की तलाशी लेने पर ग्रे रंग का की-पैड मोबाइल (सिम नंबर 7260931348) मिला। दोनों आरोपिताें द्वारा उपयोग में लाई जा रही काले व लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल (नंबर JH19F-3187) को भी पुलिस ने जब्त कर लिया।

जिसके बाद ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में गिरफ्तार दोनों तस्करों से बरामद सभी सामग्रियों की विधिवत जब्ती सूची बनाकर कार्रवाई पूरी की गई। इसकी जानकारी एसपी सादिक अनवर रिजवी ने दी। उन्होंने बताया कि जब्त ब्राउन शुगर की अनुमानित बाजार कीमत करीब 52 हजार रुपये आंकी गई है।

तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी के स्रोत और इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। मामले से जुड़े अन्य संलिप्त लोगों की पहचान कर लगातार छापेमारी की जा रही है।

एसपी का कहना है कि शहर में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समाज को नशे से मुक्त बनाया जा सके।

एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्करों पर प्राथमिकी दर्ज लोहरदगा में ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में गिरफ्तार दोनों तस्करों के खिलाफ 16 दिसंबर को लोहरदगा के सदर थाना कांड संख्या 233/2025 में धारा 17(बी), 21(बी), 22(बी) व 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसके साथ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।