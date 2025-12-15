लोहरदगा में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, 4 युवक घायल; एक की हालत गंभीर

वहीं तीन अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार भंडरा थाना क्षेत्र के मसमानो पंचायत अंतर्गत टोटो गांव निवासी जग नारायण सिंह के पुत्र शुभम सिंह (22 वर्ष) अपने मित्र विष्णु रजवार (17 वर्ष) के साथ टीवीएस मोपेड से रांची से अपने गांव लौट रहे थे।

घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा रेफर कर दिया गया।

संवाद सूत्र, भंडरा (लोहरदगा)। भंडरा-लोहरदगा मुख्य पथ पर सोमवार को यशराज पेट्रोल पंप के समीप दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

इसी दौरान विपरीत दिशा से अपाची मोटरसाइकिल पर सवार भैसमुंदो गांव निवासी रोपना उरांव के पुत्र छोटू उरांव (18 वर्ष) एवं शिव दयाल उरांव के पुत्र रौशन उरांव (19 वर्ष) आ रहे थे।

पेट्रोल पंप के समीप दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों पर सवार चारों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे में शुभम सिंह के सिर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। शेष तीन युवकों को हल्की चोटें आईं।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही भंडरा थाना प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायलों का हाल जाना। पुलिस ने मौके का जायजा लेते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने को हादसे का कारण बताया है।