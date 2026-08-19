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चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी! लातेहार के बीच महिला ने बच्ची को दिया जन्म, यात्रियों ने निभाया फरिश्ते का किरदार

By Utkarsh Pandey Edited By: Mansi Kumari
Updated: Wed, 19 Aug 2026 12:01 PM (IST)

लातेहार के टोरी-चंदवा रेलखंड पर एक चलती ट्रेन में महिला ने बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के बाद मां और नवजात दोनों को लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वे सुरक्षित हैं।

चलती ट्रेन में महिला ने बच्ची को दिया जन्म।

चलती ट्रेन में महिला ने बच्ची को दिया जन्म।

HighLights

  1. चलती ट्रेन में महिला ने बच्ची को दिया जन्म।

  2. मां सरिता देवी और नवजात बच्ची दोनों सुरक्षित।

संवाद सूत्र, लातेहार। लातेहार के टोरी-चंदवा रेलखंड के बीच मंगलवार की सुबह चलती ट्रेन में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों की मदद से महिला और नवजात को लातेहार रेलवे स्टेशन लाया गया, जहां 108 एंबुलेंस से दोनों को सदर अस्पताल लातेहार पहुंचाया गया। चिकित्सकों की निगरानी में जच्चा और बच्ची का इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति सुरक्षित बताई गई है।

जानकारी के अनुसार, डाल्टेनगंज चियांकी चांदों गांव निवासी 25 वर्षीय सरिता देवी अपने पति अजय भुइयां और बच्चों के साथ रांची के कांटाटोली में रहकर मजदूरी करती हैं। मंगलवार सुबह वह पति और बच्चों के साथ ट्रेन से अपने गांव लौट रही थीं।

इसी दौरान टोरी-चंदवा के बीच अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कुछ ही देर में ट्रेन के अंदर ही उन्होंने बच्ची को जन्म दे दिया। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद एक महिला यात्री ने तत्परता दिखाते हुए 108 एंबुलेंस व लातेहार सदर अस्पताल को भी दी गई।

सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस लातेहार रेलवे स्टेशन भेजी गई। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर जच्चा और नवजात को एंबुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। दोनों को वार्ड में भर्ती कर चिकित्सकों की देखरेख में उपचार शुरू किया गया। स्वजनों के अनुसार सरिता देवी के पहले से दो बच्चे हैं। इनमें एक की उम्र करीब तीन वर्ष और दूसरे की उम्र लगभग डेढ़ वर्ष है। प्रसव के बाद मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं। 

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