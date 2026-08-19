चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी! लातेहार के बीच महिला ने बच्ची को दिया जन्म, यात्रियों ने निभाया फरिश्ते का किरदार

संवाद सूत्र, लातेहार। लातेहार के टोरी-चंदवा रेलखंड के बीच मंगलवार की सुबह चलती ट्रेन में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों की मदद से महिला और नवजात को लातेहार रेलवे स्टेशन लाया गया, जहां 108 एंबुलेंस से दोनों को सदर अस्पताल लातेहार पहुंचाया गया। चिकित्सकों की निगरानी में जच्चा और बच्ची का इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति सुरक्षित बताई गई है।

जानकारी के अनुसार, डाल्टेनगंज चियांकी चांदों गांव निवासी 25 वर्षीय सरिता देवी अपने पति अजय भुइयां और बच्चों के साथ रांची के कांटाटोली में रहकर मजदूरी करती हैं। मंगलवार सुबह वह पति और बच्चों के साथ ट्रेन से अपने गांव लौट रही थीं।

इसी दौरान टोरी-चंदवा के बीच अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कुछ ही देर में ट्रेन के अंदर ही उन्होंने बच्ची को जन्म दे दिया। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद एक महिला यात्री ने तत्परता दिखाते हुए 108 एंबुलेंस व लातेहार सदर अस्पताल को भी दी गई।