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चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, रेल मदद से लातेहार में मिली त्वरित चिकित्सा सहायता

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Tue, 18 Aug 2026 08:04 PM (IST)

Railway News: चलती ट्रेन में एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद रेल मदद की सूचना पर रेलवे प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की।

ट्रेन में जन्म लेने के बाद नवजात को अस्पताल ले जाते रेलकर्मी। (फोटो साैजन्य)

ट्रेन में जन्म लेने के बाद नवजात को अस्पताल ले जाते रेलकर्मी। (फोटो साैजन्य)

HighLights

  1. चलती ट्रेन में गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया।

  2. रेल मदद पर सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन सक्रिय हुआ।

  3. लातेहार में मां-बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जान बची।

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेल मदद पर मिली त्वरित मदद से ट्रेन में यात्रा कर रही गर्भवती महिला व उसके बच्चे को बचा लिया गया। महिला सांतरागाछी से अजमेर जानेवाली स्पेशल ट्रेन से रांची से डालटनगंज तक यात्रा कर रही थी। जनरल कोच पर सवार महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई।

उन्होंने चलती ट्रेन ने बच्चे को जन्म दिया। रेल मदद पर इसकी सूचना मिलते ही रेल प्रशासन सक्रिय हुआ। वाणिज्य और परिचालन विभाग के साथ आरपीएफ को अलर्ट किया गया। विभागीय समन्वय से ट्रेन के लातेहार पहुंचते ही महिला व बच्चे को उतारा गया और एंबुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा गया।

रेल परिसर में बच्चे को जन्म देने की 41 दिनों में यह दूसरी घटना है। इससे पहले आठ जुलाई को ओडिशा से धनबाद आई महिला ने धनबाद स्टेशन पर बच्चे को जन्म दिया था।