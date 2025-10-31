Latehar news: ...जब मस्त चाल में महुआडांड़ बाजार में घुस आया जंगली हाथी, दुकान- सामान छोड़कर भागे लोग, अफरातफरी

संवाद सूत्र, जागरण, महुआडांड़ (लातेहार) : महुआडांड़ प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक जंगली हाथी अचानक साप्ताहिक हाट-बाजार में घुस आया। दोपहर करीब बारह बजे कुरुंद घाट की पहाड़ियों से उतरकर हाथी मुख्य सड़क होते हुए बाजार की ओर बढ़ा। धीरे-धीरे चल रहे हाथी को देखते ही पहले कुछ लोगों ने उत्सुकता में भीड़ लगा दी, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति खतरनाक हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर में घुसकर चट कर गया चावल दुकानदार-खरीदार और राहगीरों में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाथी ने बाजार पहुंचने से पहले ग्राम बोड़ाकोना में एक घर में घुसकर वहां रखा चावल चट कर गया। इसके बाद वह रामपुर स्थित एफसीआइ गोदाम की ओर बढ़ गया।

गोदाम में घुसने का प्रयास करते हुए उसने आसपास के बांस-बल्लियों और दीवार को नुकसान पहुंचाया। मौके पर मौजूद कर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए पटाखे जलाए, जिससे हाथी कुछ देर के लिए वहां से हट गया। इस बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो कोई सेल्फी लेने की कोशिश करता नजर आया। भीड़ की यह हरकत हाथी को और अधिक परेशान करने लगी। वह एकाएक दिशा बदलते हुए बाजार की ओर भागा।

इससे लोगों में हड़कंप मच गया। सब्जी, फल और कपड़े की दुकानें संचालित कर रहे छोटे व्यापारी अपनी दुकानें छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। कई ठेला-फेरीवालों ने अपना सामान वहीं छोड़ दिया। हाथी रामपुर चौक, बिरसा चौक, पीपल चौक से होते हुए भंडारकोना के रास्ते कार्मल अस्पताल की दिशा में बढ़ा।

पुलिस ने की अपील- हाथी को रास्ता दें, अफवाह न फैलाएं रास्ते में पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार लोगों से हाथी से दूर रहने की अपील करती रही। वन विभाग के कर्मियों ने वाहन से लाउडस्पीकर के जरिए संदेश प्रसारित किया “कृपया हाथी के पास न जाएं, उसे रास्ता दें, अफवाह न फैलाएं।

प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी महुआडांड़ भी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सड़क पर अस्थायी बैरिकेड लगाए। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी कि हाथी के नजदीक जाना खतरे से खाली नहीं है।

झुंड से बिछड़ गया है हाथी, भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में आ धमका कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति को एहतियातन कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। वन क्षेत्र पदाधिकारी महुआडांड़ ने बताया कि हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है और भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में आ गया।

उन्होंने कहा कि टीम लगातार हाथी को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने में लगी है। लोगों से अपील है कि वे हाथी को उकसाने या पास जाने की कोशिश न करें। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद बाजार क्षेत्र में देर शाम तक दहशत बना रहा।