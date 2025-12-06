लातेहार में टायर फटने से ड्राइवर की मौत, पंचर बनवाने ले जा रहा था दुकान; देर से पहुंची एंबुलेंस

संवाद सूत्र, चंदवा (लातेहार)। एनएच-22 पर स्थित थाना क्षेत्र के भूषाढ़ नदी के समीप शनिवार को टायर के ब्लास्ट कर जाने के कारण ट्रक चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक (यूपी 25 एफटी 6839) का चालक उमाशंकर सहाय (पिता राजेश्वर प्रसाद, जलमंदिर गोनावा, गोंदापुर, नवादा, बिहार)) एचपी गैस लदा ट्रक लेकर चतरा की ओर जा रहा था। भूषाढ़ नदी के समीप ट्रक के एक टायर में खराबी आने पर वह उसे खोलकर पास की पंचर दुकान ले जा रहा था। पंचर दुकान ले जाने के दौरान टायर ब्लास्ट कर गया। टायर का फटा हिस्सा चालक के सिर व चेहरे से टकरा गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

टायर के ब्लास्ट होने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे अंकित कुमार, छोटू कुमार, कमलेश प्रसाद ने गाड़ी रोकी। पास में रहनेवाले उमाशंकर चैतन्य व अन्य भी पहुंचे। तत्परता दिखाते हुए 108 एंबुलेंस को फोन कर एंबुलेंस मंगाया। एंबुलेंस तुरंत निकली मगर टोरी क्रासिंग जाम में फंस गई। मालगाड़ियों के पार होने के दौरान लगभग आधे घंटे तक एंबुलेंस क्रासिंग पर फंसी रही। इस दौरान घायल तड़पता रहा।