    लातेहार में टायर फटने से ड्राइवर की मौत, पंचर बनवाने ले जा रहा था दुकान; देर से पहुंची एंबुलेंस

    By Deepak Kr Bhagat Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    लातेहार के चंदवा में एनएच-22 पर टायर फटने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। उमाशंकर सहाय नामक ड्राइवर गैस से लदा ट्रक लेकर जा रहा था, तभी टायर में खराब ...और पढ़ें

    ड्राइवर की हुई मौत। (जागरण)

    संवाद सूत्र, चंदवा (लातेहार)। एनएच-22 पर स्थित थाना क्षेत्र के भूषाढ़ नदी के समीप शनिवार को टायर के ब्लास्ट कर जाने के कारण ट्रक चालक की मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार ट्रक (यूपी 25 एफटी 6839) का चालक उमाशंकर सहाय (पिता राजेश्वर प्रसाद, जलमंदिर गोनावा, गोंदापुर, नवादा, बिहार)) एचपी गैस लदा ट्रक लेकर चतरा की ओर जा रहा था।

    भूषाढ़ नदी के समीप ट्रक के एक टायर में खराबी आने पर वह उसे खोलकर पास की पंचर दुकान ले जा रहा था। पंचर दुकान ले जाने के दौरान टायर ब्लास्ट कर गया। टायर का फटा हिस्सा चालक के सिर व चेहरे से टकरा गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    टायर के ब्लास्ट होने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे अंकित कुमार, छोटू कुमार, कमलेश प्रसाद ने गाड़ी रोकी। पास में रहनेवाले उमाशंकर चैतन्य व अन्य भी पहुंचे।

    तत्परता दिखाते हुए 108 एंबुलेंस को फोन कर एंबुलेंस मंगाया। एंबुलेंस तुरंत निकली मगर टोरी क्रासिंग जाम में फंस गई। मालगाड़ियों के पार होने के दौरान लगभग आधे घंटे तक एंबुलेंस क्रासिंग पर फंसी रही। इस दौरान घायल तड़पता रहा।

    आधे घंटे बाद जब क्रासिंग खुली तो एबुलेंस दुर्घटनास्थल पहुंची। घायल को लेकर अस्पताल पहुंची लेकिन तबतक काफी देर हो चुकी थी। प्रारंभिक इलाज के लिए पहुंचे चिकित्सक डॉ. तरूण जोश लकड़ा ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    लोगों का कहना था कि यदि एंबुलेस को रेल प्रबंधन द्वारा रास्ता दिया गया होता तो शायद घायल की जान बच जाती मगर रेल प्रबंधन अपनी डफली अपना राग अलाप रहा है।

    क्रासिंग के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। कई लोगों की मौत क्रासिंग जाम में फंसने के कारण हो गई है। कई गर्भवती महिलाओं का प्रसव क्रासिंग जाम में फंसने के दौरान एंबुलेंस में ही हो गया है लेकिन किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सार्थक पहल करने के बजाय कानों में तेल डालकर सोया हुआ है।