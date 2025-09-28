Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मजदूरों पर फायरिंग कर लूटपाट करने वाले छह अपराधी गिरफ्तार, हथियार और लेवी के पैसे भी बरामद

    By Rupesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:13 AM (IST)

    लातेहार पुलिस ने बारियातू में छह अपराधियों को गिरफ्तार किया जिनमें से तीन का आपराधिक इतिहास है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि मनातू रेलवे स्टेशन के पास ये अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार कारतूस और लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    पिस्टल के साथ छह अपराधी हुए गिरफ्तार, गए जेल

    जागरण संवाददाता, लातेहार। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना पर बारियातू पुलिस ने छह अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें से तीन अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है।

    पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बारियातू थाना क्षेत्र के मनातू रेलवे स्टेशन के जंगल मे सात की संख्या में अपराधी किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए जमा हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छापामारी के लिए दल का गठन

    इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा एसडीपीओ, बालुमाथ विनोद कुमार रवानी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने सूचना के आधार पर छापामारी की और घेराबंदी कर छह अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जबकि एक अपराधी भागने में सफल रहा।

    गिरफ्तार किए गए अपराधियों में रुपेश कुमार पुट बुधन गंझू उम्र 19 वर्ष, सुरेंद्र कुमार पिता सरोज गंझू उम्र 19 वर्ष, बिनोद कुमार गंझू पिता स्व रामदयाल गंझू उम्र 19 वर्ष, बादल गंझू पिता जागेश्वर गंझू उम्र 19 वर्ष, सुनील कुमार यादव पिता नागेश्वर गंझू उम्र 20 राशि व राजगीर गंझू पिता धियानी गंझू उम्र 30 वर्ष शामिल हैं।

    ये सभी चतरा जिले के निवासी हैं। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। सुनील यादव पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। संजय गंझू पर हत्या के प्रयास और लूट सहित कई मामले दर्ज हैं, जबकि बादल गंझू भी टंडवा थाना कांड में नामजद है।

    जेजेएमपी के नाम से लेवी के छोड़े पर्चे

    जेजेएमपी के नाम से लेवी के पर्चे भी छोड़े थे। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि यह घटना जेजेएमपी द्वारा नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह द्वारा की गई थी। इस घटना में आदेश गंझू, संजय गंझू और गणेश गंझू भी शामिल थे।

    उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि लगभग सात अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एकत्र हुए हैं।

    मजदूरों से लूटे गए थे मोबाइल फोन बरामद

    पुलिस ने अपराधियों के पास से एक लोडेड 7.62 एमएम की पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस के साथ एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, चार मोबाइल फोन और लेवी के 28,500 रुपए नगद बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन मजदूरों से लूटे गए थे। जबकि नगद राशि लेवी की थी।

    पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 2 अगस्त को केईसी लिमिटेड कंपनी के बिजली ट्रांसमिशन कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था।

    इस छापेमारी अभियान में ये पुलिस पदाधिकारी थे शामिल

    छापामारी अभियान में बालुमाथ एसडीपीओ विनोद कुमार रवानी, पुनि परमांन बिरूआ, पुअनि सह बारियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान, अमरेंद्र कुमार, जीतेंद्र कुमार, अनुभव सिन्‍हा, होसेंग डांग, सअनि छोटू पंडा, मिथिलेश कुमार सिंह, सुरेश‍ि संह, कमाकांंत हजाम, आरक्षी राहुल कुमार दुबे के अलावा बारियातू थाना और मनातू पिकेट के सशस्‍त्र बल के जवान शामिल थे।