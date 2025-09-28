मजदूरों पर फायरिंग कर लूटपाट करने वाले छह अपराधी गिरफ्तार, हथियार और लेवी के पैसे भी बरामद

लातेहार पुलिस ने बारियातू में छह अपराधियों को गिरफ्तार किया जिनमें से तीन का आपराधिक इतिहास है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि मनातू रेलवे स्टेशन के पास ये अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार कारतूस और लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

जागरण संवाददाता, लातेहार। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना पर बारियातू पुलिस ने छह अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें से तीन अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बारियातू थाना क्षेत्र के मनातू रेलवे स्टेशन के जंगल मे सात की संख्या में अपराधी किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए जमा हैं।

छापामारी के लिए दल का गठन इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा एसडीपीओ, बालुमाथ विनोद कुमार रवानी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने सूचना के आधार पर छापामारी की और घेराबंदी कर छह अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जबकि एक अपराधी भागने में सफल रहा।

गिरफ्तार किए गए अपराधियों में रुपेश कुमार पुट बुधन गंझू उम्र 19 वर्ष, सुरेंद्र कुमार पिता सरोज गंझू उम्र 19 वर्ष, बिनोद कुमार गंझू पिता स्व रामदयाल गंझू उम्र 19 वर्ष, बादल गंझू पिता जागेश्वर गंझू उम्र 19 वर्ष, सुनील कुमार यादव पिता नागेश्वर गंझू उम्र 20 राशि व राजगीर गंझू पिता धियानी गंझू उम्र 30 वर्ष शामिल हैं।

ये सभी चतरा जिले के निवासी हैं। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। सुनील यादव पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। संजय गंझू पर हत्या के प्रयास और लूट सहित कई मामले दर्ज हैं, जबकि बादल गंझू भी टंडवा थाना कांड में नामजद है।

जेजेएमपी के नाम से लेवी के छोड़े पर्चे जेजेएमपी के नाम से लेवी के पर्चे भी छोड़े थे। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि यह घटना जेजेएमपी द्वारा नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह द्वारा की गई थी। इस घटना में आदेश गंझू, संजय गंझू और गणेश गंझू भी शामिल थे।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि लगभग सात अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एकत्र हुए हैं। मजदूरों से लूटे गए थे मोबाइल फोन बरामद पुलिस ने अपराधियों के पास से एक लोडेड 7.62 एमएम की पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस के साथ एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, चार मोबाइल फोन और लेवी के 28,500 रुपए नगद बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन मजदूरों से लूटे गए थे। जबकि नगद राशि लेवी की थी।