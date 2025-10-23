Latehar Police ने अपराधियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, पिस्टल के साथ राहुल सिंह गैंग के पांच गुर्गे गिरफ्तार
लातेहार पुलिस ने राहुल सिंह गैंग के पांच गुर्गों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस उनसे गिरोह के अन्य सदस्यों और आपराधिक गतिविधियों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
जागरण संवाददाता, लातेहार। पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर लातेहार पुलिस ने पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें से एक संदीप यादव का आपराधिक इतिहास रहा है।
पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चेटर के कुछ गुर्गे हथियार के साथ परसही डगडगी पुल के पास बैठकर टोरी रेलवे स्टेशन पर रंजीत गुप्ता का चल रही कोयला लोडिंग के कार्य में लगे लोगों पर रंगदारी वसूलने के लिए गोली चलाने वाले हैं।
इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा एसडीपीओ, लातेहार अरविंद कुमार के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अपराधियों में विश्वनाथ उरांव उम्र 33 पिता स्व. सुकरा उरांव डोला सुग्दा, इटकी, रांची, संदीप यादव उम्र 24 पिता विश्वनाथ उरांव डोला सुग्दा, इटकी, रांची, फुलचंद खलखो उम्र 24 पिता एनियस खलखो कोलाम्बी, नगड़ी, रांची, तुलसी मुण्डा उम्र 19 पिता दुंदुया मुंडा पंडरा, बहेराटोला, बेडो, रांची व तनवीर अंसारी उम्र 22 पिता जाफर अंसारी कांठीटांड़, रातू, रांची शामिल हैं।
इनके पास से दो देसी पिस्टल, पांच कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि आपराधिक गिरोहों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उनके हथियार सप्लाई नेटवर्क और वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी जुटा रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार अपराधी संदीप यादव कुछ महीने पहले टोरी कोयला साइडिंग और बोरसीदाग के पास एनएच सड़क निर्माण में हुई गोलीबारी की घटना में भी शामिल था।
इस छापेमारी अभियान में ये पुलिस पदाधिकारी थे शामिल
छापामारी अभियान में लातेहार एसडीपीओ अरविंद कुमार, चंदवा थाना प्रभारी रणधीर कुमार,पुअनि श्रवण कुमार, पुअनि चंदवा थाना अजीत कुमार, भीम कुमार, साइबर सेल से राहुल कुमार बिंदेश्वर राम, बाबू ओम शिव कुमार, पिंटू कुमार, त्रिलोकी सिंह, बसंत कुमार समेत 47 सैट चेटर पिकेट के जवान शामिल थे।
