    Latehar News: नेतरहाट विद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए अमेरिका से आए इंजीनियर, संबोधन से किया भावुक

    By Utkarsh Pandey Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    लातेहार के नेतरहाट विद्यालय में स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमेरिका से आए एक इंजीनियर ने भाग लिया और अपने भाषण से सभी को भावुक कर दिया। उनके शब्दों ने विद्यालय के महत्व को उजागर किया और छात्रों व शिक्षकों को प्रेरित किया।

    नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 72 वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गणमान्य।

    संवाद सूत्र, महुआडांड़ (लातेहार)। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश का गौरव, शिक्षा का तीर्थ और तपोभूमि कहलाने वाला नेतरहाट आवासीय विद्यालय परिवार ने शनिवार को अपना 72वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि विद्यालय कार्यकारिणी समिति के सभापति संतोष उरांव थे।

    विशिष्ट अतिथि के रूप में नेतरहाट विद्यालय के पूर्व छात्र एवं समर्थगुरु सिद्धार्थ ओलिया उपस्थित रहे। अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में 1980-87 बैच की ओर से मनोचिकित्सक डॉ. भास्कर प्रसाद और 1978 बैच के सचिन्द्र कुमार झा, जो वर्तमान में अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उपस्थित रहे।

    इनके अलावा 1980-87 बैच से जुड़े कई पूर्व छात्र जिनमें प्रोफेसर, आरबीआइ के वरिष्ठ अधिकारी (सीजेएम), प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई।

    इसके बाद छात्रों ने मुख्य अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया तथा परेड निरीक्षण करवाया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा योगा, पीटी, सांस्कृतिक और कौशल आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अतिथियों ने सराहा। अपने भावुक संबोधन में समर्थगुरु सिदार्थ ओलिया ने कहा कि मैं भी इसी पवित्र भूमि का विद्यार्थी रहा हूं।

    कहा-आज इस विद्यालय में लौटकर मेरी आंखें नम हैं। यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो प्रसन्न, विनम्र रहें और अहंकार त्यागना सीखें। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें, तभी जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी।

    कार्यक्रम में प्राचार्य, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, पूर्व छात्रगण, प्रशासनिक पदाधिकारी रौशन कुमार बक्शी, शिक्षकगण एवं सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ।