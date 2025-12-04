Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Latehar Police को मिला बड़ी कामयाबी, जेजेएमपी के दो लाख का इनामी एरिया कमांडर सुनील और मुकेश गिरफ्तार

    By Utkarsh Pandey Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:51 PM (IST)

    लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के दो लाख रुपये के इनामी एरिया कमांडर सुनील और मुकेश को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लातेहार पुलिस ने उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के दो एरिया कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया है।


    जागरण संवाददाता, लातेहार । लातेहार पुलिस को बुधवार को उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत जेजेएमपी के दो एरिया कमांडरों को गिरफ्तार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार उग्रवादियों में एक दो लाख का इनामी एरिया कमांडर सुनील उरांव भी है। जबकि दूसरा एरिया कमांडर मुकेश महतो (उर्फ मुकेश लोहरा) भी कई मामलों में वांछित रहा है। एसपी कुमार गौरव ने लातेहार पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के उग्रवादी किसी बड़ी घटना की योजना बनाते हुए मनिका-लातेहार मार्ग के आसपास देखे गए हैं। सूचना मिलते ही एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक संयुक्त छापेमारी टीम गठित की गई।

    टीम में लातेहार और मनिका थाना के अधिकारी एवं सशस्त्र बल शामिल थे। टीम ने संभावित स्थानों पर घेराबंदी की और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों उग्रवादियों को धर-दबोचा। पूछताछ में एक ने अपना नाम सुनील उरांव और दूसरे ने मुकेश लोहरा बताया।

    पुलिस के अनुसार दोनों उग्रवादी जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के साथ हुए कई मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं और लंबे समय से जिले में रंगदारी, धमकी तथा विकास कार्यों में बाधा जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं।

    एसपी ने बताया कि सुनील उरांव पर मनिका, लातेहार, चंदवा और बालूमाथ थानों में 17 सीएल एक्ट के तहत सात मामले, जबकि मुकेश लोहरा पर 17 सीएल एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं। दोनों उग्रवादी लंबे समय से पुलिस की रडार पर थे और इनकी गिरफ्तारी से जेजेएमपी की गतिविधियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है।

    एसपी ने बताया कि जिले में उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और अब गिने चुने चार-पांच उग्रवादी ही अलग थलग भाग रहे हैं। टीम के तौर पर उनकी कोई सक्रियता नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस की रणनीति स्पष्ट है कि अपराधियों को या तो मुख्यधारा में लौटना होगा या पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना होगा।

    इस संयुक्त अभियान में एसडीपीओ अरविंद कुमार, लातेहार थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता, पुअनि शशि कुमार, पुअनि राहुल सिंह, पुअनि विक्रांत कुमार उपाध्याय, पुअनि विकास कुमार, पुअनि धर्मवीर सिंह तथा लातेहार एवं मनिका थाना के जवान शामिल थे।