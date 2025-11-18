Latehar News: कोल ब्लास्टिंग से दलित का घर टूटा, महिला घायल, विरोध में ग्रामीणों ने कोलियरी का काम रोका
लातेहार में कोल ब्लास्टिंग से एक दलित महिला घायल हो गई और उसका घर टूट गया। ग्रामीणों ने कोलियरी के काम को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। घटना चंदवा प्रखंड के सेरेंगदाग गांव में हुई, जहाँ सुमित्रा देवी नामक महिला घायल हो गई। ग्रामीणों ने कोलियरी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई।
संवाद सूत्र, बालूमाथ (लातेहार)। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में सीसीएल द्वारा संचालित तेतरियाखांड कोलियरी में कोयला उत्खनन के लिए किए हैवी ब्लास्टिंग के कारण एक खपरैल मकान की छत टूट गई। इस दौरान घर में मौजूद महिला के ऊपर मलबा जा गिरा जिससे महिला घायल हो गई।
इसके विरोध में ग्रामीणों ने तेतरियाखांड कोलियरी का ट्रांसपोर्टिंग रोड बाधित कर दिया। कोलियरी में कार्य बाधित हो गया और लोडिंग और अनलोडिंग कार्य ठप हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पीओ जीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए।
मौके पर ग्रामीणों ने बताया की 20-25 दलित लोगों का परिवार तेतरियाखांड कोलियरी के पास रहता है। घर से खदान की दूरी महज 400 मीटर है। बीते सोमवार को हैवी ब्लास्टिंग के कारण प्रकाश राम के घर की छत ध्वस्त हो गई।
वही इस दौरान मलबा गिरने से घर के मौजूद उसकी मां पार्वती देवी के हाथ में भी गंभीर चोट आई है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि हम सभी लोगों का घर सीसीएल द्वारा अधिग्रहण किया गया है। हम लोगों ने जमीन के सारे कागजात जमा कर दिए हैं।
बावजूद इसके लोगों को कहीं भी विस्थापित नहीं किया गया है। जिस कारण आए दिन दुर्घटना होते रहती है। कुछ माह पूर्व भी गांव के राजेश राम का घर ब्लास्टिंग के कारण ध्वस्त हुआ था।
इस पर सीसीएल प्रबंधन के पीओ जीएम और बालूमाथ थाना प्रभारी की मौजूदगी में सभी लोगों को विस्थापित करने का आश्वासन दिया गया था। वहीं सोमवार शाम 4:00 बजे से मंगलवार शाम समाचार लिखे जाने तक जाम जारी था। लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई।
मौके पर तिजू राम,बंधन राम,लीलू राम बाढो राम,सचिन राम,तेजू राम राजेश राम,हरिहर राम,पार्वती देवी,गीता देवी,दीपा देवी लीलवा देवी,कालू राम,महेश राम,लालदेव राम,अमन राम शकुंती देवी,मुनिया देवी,मीना देवी,सोनी देवी,अनीता देवी,सरिता देवी समेत कई लोग उपस्थित थे।
वहीं इस संबंध में परियोजना पदाधिकारी जेपी रावत से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सीसीएल द्वारा तय मानक 300 मीटर दूरी पर घर स्थित है। ऐसे सोमवार को सीसीएल द्वारा कोई ब्लास्टिंग का कार्य नहीं किया गया था।
