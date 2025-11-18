Latehar News: कोल ब्लास्टिंग से दलित का घर टूटा, महिला घायल, विरोध में ग्रामीणों ने कोलियरी का काम रोका

संवाद सूत्र, बालूमाथ (लातेहार)। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में सीसीएल द्वारा संचालित तेतरियाखांड कोलियरी में कोयला उत्खनन के लिए किए हैवी ब्लास्टिंग के कारण एक खपरैल मकान की छत टूट गई। इस दौरान घर में मौजूद महिला के ऊपर मलबा जा गिरा जिससे महिला घायल हो गई।

इसके विरोध में ग्रामीणों ने तेतरियाखांड कोलियरी का ट्रांसपोर्टिंग रोड बाधित कर दिया। कोलियरी में कार्य बाधित हो गया और लोडिंग और अनलोडिंग कार्य ठप हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पीओ जीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर ग्रामीणों ने बताया की 20-25 दलित लोगों का परिवार तेतरियाखांड कोलियरी के पास रहता है। घर से खदान की दूरी महज 400 मीटर है। बीते सोमवार को हैवी ब्लास्टिंग के कारण प्रकाश राम के घर की छत ध्वस्त हो गई।

वही इस दौरान मलबा गिरने से घर के मौजूद उसकी मां पार्वती देवी के हाथ में भी गंभीर चोट आई है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि हम सभी लोगों का घर सीसीएल द्वारा अधिग्रहण किया गया है। हम लोगों ने जमीन के सारे कागजात जमा कर दिए हैं।

बावजूद इसके लोगों को कहीं भी विस्थापित नहीं किया गया है। जिस कारण आए दिन दुर्घटना होते रहती है। कुछ माह पूर्व भी गांव के राजेश राम का घर ब्लास्टिंग के कारण ध्वस्त हुआ था। इस पर सीसीएल प्रबंधन के पीओ जीएम और बालूमाथ थाना प्रभारी की मौजूदगी में सभी लोगों को विस्थापित करने का आश्वासन दिया गया था। वहीं सोमवार शाम 4:00 बजे से मंगलवार शाम समाचार लिखे जाने तक जाम जारी था। लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई।