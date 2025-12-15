Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Latehar News: बिचौलिए ने बीडीओ कार्यालय में घुसकर किया हंगामा, प्राथमिकी दर्ज

    By Utkarsh Pandey Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    लातेहार के बालूमाथ प्रखंड कार्यालय में मनरेगा योजना को लेकर एक बिचौलिया ने हंगामा किया। बीडीओ सोमा उरांव ने आरोपी राजकुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    बालूमाथ प्रखंड कार्यालय में मनरेगा योजना को ले बिचौलियों ने किया हंगामा।

    बालूमाथ (लातेहार), संवाद सूत्र। बालूमाथ प्रखंड कार्यालय में मनरेगा योजना को लेकर मंगलवार की शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कथित मनरेगा बिचौलिया ने कार्यालय में घुसकर हंगामा कर दिया।

    इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सोमा उरांव ने आरोपी के खिलाफ बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    शराब के नशे में कार्यालय में घुसने का आरोप

    बीडीओ द्वारा थाना को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार 9 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे से 7:30 बजे के बीच राजकुमार यादव उर्फ प्रिंस यादव, पिता रामसुंदर यादव, निवासी ग्राम मंसिंघा, पोस्ट मुरपा, थाना बालूमाथ, शराब के नशे में बिना अनुमति बीडीओ कक्ष में घुस आया। आरोपी ने मनरेगा योजना की स्वीकृति को लेकर दबाव बनाना शुरू किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीडीओ और कर्मचारियों से की गाली-गलौज

    आवेदन में उल्लेख है कि आरोपी ने बीडीओ सोमा उरांव के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, कार्यालय में मौजूद सहायक अभियंता (एई), कनीय अभियंता (जेई), बीपीओ तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।

    आरोपी द्वारा सभी कर्मचारियों को गोली मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

    पूर्व में भी कर चुका है तोड़फोड़

    बीडीओ ने अपने आवेदन में यह भी बताया कि राजकुमार यादव पूर्व में भी प्रखंड कार्यालय के ऑपरेटर कक्ष में जबरन घुसकर कंप्यूटर मशीन की तोड़फोड़ कर चुका है। इस तरह की लगातार घटनाओं से कार्यालय का माहौल खराब हो रहा है।

    कर्मचारियों में भय का माहौल

    घटना के बाद प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। कर्मियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से सरकारी कार्य प्रभावित होता है और कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं।

    गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

    बीडीओ ने इसे सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी सेवक को धमकी देना तथा जाति-सूचक शब्दों के प्रयोग से जुड़ा गंभीर अपराध बताया है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    पुलिस कर रही है जांच

    इधर, बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि बीडीओ द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।