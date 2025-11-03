Jharkhand News: बेतला की हरियाली व खूबसूरती ने विदेशी सैलानियों का मोहा मन, दर्जनों फ्रांसीसी पर्यटक पहुंचे नेशनल पार्क

संवाद सूत्र, बरवाडीह (लातेहार)। झारखंड की हरियाली, जनजातीय संस्कृति और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से आकर्षित होकर फ्रांस से आए सैलानियों के दल ने सोमवार को बेतला नेशनल पार्क का भ्रमण किया।

यह दल फ्रांस की प्रसिद्ध ट्रेवल्स कंपनी तमेरा वॉयेगा द्वारा भेजा गया था। सैलानियों में जेरार्ड पेलिसन, वैलेंटे पेलिसन, क्रिस्टीन फ्रेंचेट, जोसेट डुप्लौय और एनी डेलेले शामिल थे।

उनके साथ दिल्ली से अनुवादक शानू गिरी, रांची स्थित गो ट्रेवल्स के सचिव अमित कुमार और पूनम मधु तांबा भी उपस्थित रहीं।

जनजातीय जीवन से रूबरू हुए पर्यटक

फ्रांसीसी पर्यटकों ने अपने भ्रमण के दौरान नेतरहाट के सखुआ पानी, डूमर पाठ, जोबी पाठ और बेतला के घने वन क्षेत्र का भ्रमण किया।

इस दौरान उन्होंने स्थानीय असुर, ब्रिजिया, कोरवा और परहिया जनजातियों के लोगों से मुलाकात की। सैलानियों ने जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवनशैली, लोककला और संस्कृति को नजदीक से जाना। उन्होंने कहा कि झारखंड की सादगी और यहां के लोगों का आत्मीय व्यवहार उन्हें बेहद प्रभावित कर रहा है।