65 हजार रुपये रिश्वत लेते जिला परिषद का बड़ा बाबू गिरफ्तार,पूर्ण हुए कार्य के टाइम एक्सटेंशन के लिए मांगा था घूस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जिला परिषद के एक बड़े बाबू को 65 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बाबू ने एक पूरे हो चुके कार्य के टाइम एक्सटेंशन की फाइल को निपटाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने शिकायत मिलने पर जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, लातेहार। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के अभियान में एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की टीम ने गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने जिला परिषद कार्यालय के बड़ा बाबू संतोष सिंह को 65 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के अनुसार, बड़वागड़हा पंचायत में दो वर्ष पूर्व पूर्ण हुए कार्य के टाइम एक्सटेंशन से जुड़ी फाइल को निपटाने के लिए संतोष सिंह ने वादिनी संतोष पांडेय उर्फ बबलू पांडेय से 65 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
वादिनी ने एसीबी पलामू प्रमंडलीय कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत की जांच में आरोप सत्य पाए जाने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया।
एसीबी टीम ने गुरुवार को दंडाधिकारी और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जाल बिछाया। तय समय पर जैसे ही संतोष सिंह ने वादिनी से रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर दबोच लिया। बरामद रुपये को जब्त कर लिया गया है।
गिरफ्तारी की खबर फैलते ही समाहरणालय परिसर में हड़कंप मच गया। एसीबी के जवानों ने जब संतोष सिंह को हिरासत में लिया तो कई कर्मचारी अपने-अपने दफ्तरों से निकलकर बाहर आ गए। पूरे दिन ग्रामीण विकास भवन और जिला परिषद कार्यालय में एसीबी की कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा।
स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने इस कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में डर पैदा होगा और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।
झारखंड में हाल के रिश्वत लेते गुरफ्तार करने के अन्य मामले
रांची : पिछले महीने एसीबी ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
धनबाद : नगर निगम के एक लिपिक को सफाई कर्मियों का बिल पास करने के एवज में 15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया।
हजारीबाग : जल विभाग के जूनियर इंजीनियर को ठेकेदार से 30 हजार रुपये मांगने के आरोप में एसीबी ने गिरफ्तार किया था।
