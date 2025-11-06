65 हजार रुपये रिश्वत लेते जिला परिषद का बड़ा बाबू गिरफ्तार,पूर्ण हुए कार्य के टाइम एक्सटेंशन के लिए मांगा था घूस

जागरण संवाददाता, लातेहार। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के अभियान में एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की टीम ने गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने जिला परिषद कार्यालय के बड़ा बाबू संतोष सिंह को 65 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, बड़वागड़हा पंचायत में दो वर्ष पूर्व पूर्ण हुए कार्य के टाइम एक्सटेंशन से जुड़ी फाइल को निपटाने के लिए संतोष सिंह ने वादिनी संतोष पांडेय उर्फ बबलू पांडेय से 65 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

वादिनी ने एसीबी पलामू प्रमंडलीय कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत की जांच में आरोप सत्य पाए जाने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया। एसीबी टीम ने गुरुवार को दंडाधिकारी और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जाल बिछाया। तय समय पर जैसे ही संतोष सिंह ने वादिनी से रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर दबोच लिया। बरामद रुपये को जब्त कर लिया गया है।

गिरफ्तारी की खबर फैलते ही समाहरणालय परिसर में हड़कंप मच गया। एसीबी के जवानों ने जब संतोष सिंह को हिरासत में लिया तो कई कर्मचारी अपने-अपने दफ्तरों से निकलकर बाहर आ गए। पूरे दिन ग्रामीण विकास भवन और जिला परिषद कार्यालय में एसीबी की कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा।