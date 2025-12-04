Jharkhand Crime: लेवी के 50 लाख रुपये ट्रांसफर करने वाला गिरफ्तार, गैंगस्टर अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह से जुड़ा है तार

संवाद सूत्र, बालूमाथ (लातेहार)। बालूमाथ पुलिस ने अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह से जुड़े लेवी के करीब 50 लाख रुपये क लेन-देन करने वाले अपराधी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहिद अंसारी रांची जिले के लोवरबाजार थाना क्षेत्र का निवासी है और गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है।

सर्किल इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि शाहिद अंसारी ने गिरोह के सक्रिय सदस्य आकाश राय और मोनू के निर्देश पर ऑनलाइन माध्यम से 50 लाख रुपये की लेन-देन की थी। उन्होंने बताया कि यह मामला बालूमाथ थाना कांड संख्या 12/25 से जुड़ा है, जिसमें पहले ही सात अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस की छापेमारी में मिले महत्वपूर्ण सबूत प्रवर्तन टीम ने शाहिद अंसारी के पास से एक एंड्रॉइड मोबाइल और लेन-देन से जुड़े कई अहम सबूत बरामद किए हैं। छापेमारी दल में सर्किल इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ, बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, एसआई गौतम कुमार, अनुभव सिन्हा, होसेन डांग, अमित कुमार और देवेंद्र कुमार शामिल थे।