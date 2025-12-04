Language
    Jharkhand Crime: लेवी के 50 लाख रुपये ट्रांसफर करने वाला गिरफ्तार, गैंगस्टर अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह से जुड़ा है तार

    By Ramesh Pandey Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    बालूमाथ पुलिस ने अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह के सदस्य शाहिद अंसारी को 50 लाख रुपये के अवैध लेन-देन के आरोप में गिरफ्तार किया है।

    बालूमाथ पुलिस ने अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह से जुड़े लेवी के करीब 50 लाख रुपये की लेन-देन करने वाला अपराधी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है।

    संवाद सूत्र, बालूमाथ (लातेहार)। बालूमाथ पुलिस ने अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह से जुड़े लेवी के करीब 50 लाख रुपये क लेन-देन करने वाले अपराधी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहिद अंसारी रांची जिले के लोवरबाजार थाना क्षेत्र का निवासी है और गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्किल इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि शाहिद अंसारी ने गिरोह के सक्रिय सदस्य आकाश राय और मोनू के निर्देश पर ऑनलाइन माध्यम से 50 लाख रुपये की लेन-देन की थी। उन्होंने बताया कि यह मामला बालूमाथ थाना कांड संख्या 12/25 से जुड़ा है, जिसमें पहले ही सात अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है।

    पुलिस की छापेमारी में मिले महत्वपूर्ण सबूत 

    प्रवर्तन टीम ने शाहिद अंसारी के पास से एक एंड्रॉइड मोबाइल और लेन-देन से जुड़े कई अहम सबूत बरामद किए हैं। छापेमारी दल में सर्किल इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ, बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, एसआई गौतम कुमार, अनुभव सिन्हा, होसेन डांग, अमित कुमार और देवेंद्र कुमार शामिल थे।

    गिरोह के पैसे की तिजोरी पर पुलिस की कड़ी नजर

    शाहिद अंसारी के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य लगातार पैसे की लेन-देन के लिए एक-दूसरे से संपर्क में रहते थे। नवंबर 2024 से अब तक कुल 50 लाख रुपये की लेन-देन की गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार करने की संभावना है।