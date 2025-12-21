लातेहार में ऑटो चालक के बेटे ने भरी ऊंची उड़ान, भारतीय वायुसेना में हुआ चयन; गांव में खुशी की लहर

संवाद सूत्र, बालूमाथ (लातेहार)। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत डेम्बू गांव निवासी विकास कुमार यादव ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि साधन सीमित हों, लेकिन सपने बड़े हों तो रास्ता निकल ही आता है। एक ऑटो चालक के बेटे विकास का चयन भारतीय वायुसेना में हुआ है, जो पूरे इलाके के लिए गर्व की बात है। विकास ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नेशनल पब्लिक स्कूल, हजारीबाग से की, जहां उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में 87.8 प्रतिशत अंक हासिल किए। इसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई इंटर साइंस कॉलेज, हजारीबाग से पूरी की और 87.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।

फिलहाल वह सत कोलंबस कॉलेज, हजारीबाग से स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। खास बात यह रही कि ग्रेजुएशन के दौरान ही उनका चयन भारतीय वायुसेना में हो गया। विकास के पिता गनु यादव ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वहीं, उनकी मां मंजू देवी एक गृहिणी हैं, जिन्होंने घर संभालते हुए बेटे का हौसला हमेशा बढ़ाया।