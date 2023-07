तीनों सहेलियां चंदवा थाना क्षेत्र के एकमहुआ खेल मैदान में फुटबाल मैच का आनंद ले रही थीं कि तभी इनमें से एक करंट की चपेट में आ गईं। उसे बिजली के तार से सटा देख उसकी सहेलियां उसे बचाने गईं और वे भी हादसे का शिकार हो गईं। तीनों को फिलहाल इलाज के लिए रिम्‍स रेफर कर दिया गया है।

करंट की चपेट में आए तीनों घायल किशोरी छात्राओं में से एक।

संसू, चंदवा (लातेहार)। थाना क्षेत्र के हुटाप पंचायत के एकमहुआ में बिजली करंट की चपेट में आने से तीन किशोरी छात्राएं घायल हो गईं। मिली जानकारी के अनुसार, किशोरी छात्राएं एकमहुआ खेल मैदान में चल रहे फुटबाल मैच देख रही थीं। इसी दौरान प्रेरणा कुमारी (पिता अशोक मुंडा, हड़गदड़वा), लक्ष्मी कुमारी (पिता रघुनाथ गंझू, एकमहुआ) व आभा कोंगाड़ी (पिता निर्मल कोंगाड़ी, एकमहुआ) बिजली करने की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। तीनों बच्चियों को रिम्‍स रांची में रेफर किया गया करंट की चपेट में आए तीनों घायल किशोरी छात्राओं को स्थानीय लोगों द्वारा आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ केंद्र चंदवा लाया गया। जहां डा. प्रकाश बड़ाईक और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। सहेली को तार से सटा देख मदद के लिए आगे आईं लड़कियां बताया जाता है कि चंदवा थाना क्षेत्र के एकमहुआ खेल मैदान में फुटबाल मैच खेला जा रहा था। तीनों बच्चियां ऊंचाई पर चढ़कर मैच देख रही थीं। अचानक वहां से उठी एक किशोरी छात्रा करंट की चपेट मे आ गई। तार से उसे सटा देख उसकी सहेलियों ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया, तो वे भी करंट की चपेट में आ गईं। इससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। भैंस को चराने गई महिला हुई हादसे का शिकार इसी तरह की एक घटना गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ककना गांव से सामने आई है, जिसमें बिजली के तार से सटे अपनी भैंस को बचाने के लिए एक महिला की भी मौत हो गई। मृत महिला की पहचान गुड़िया देवी के रूप में हुई है। वह अपने भैंस को चराने के लिए बाहर गई हुई थी कि तभी यह हादसा हुआ। इससे गुड़िया देवी के दोनों बच्‍चे अनाथ हो गए हैं क्‍योंकि दोनों के पिता बाहर रहकर कम करते हैं। दोनों की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं रहा।

Edited By: Arijita Sen