Latehar Crime News: एसीबी ने रिश्वत लेते प्रभारी बीपीएम को दबोचा, एएनएम को जांच में क्लिन चिट देने के नाम पर मांगी थी राशि

जागरण संवाददाता, लातेहार। पलामू एसीबी की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लातेहार प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी बीपीएम सह एमटीएस अजय भारती को पांच हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम ने धर्मपुर स्थित उसके आवास में तलाशी ली। उसके बाद एसीबी की टीम अजय भारती को अपने साथ पलामू ले गई।

बताया जा रहा है कि बेंदी पंचायत की एएनएम लीलावती कुमारी पर उप स्वास्थ्य केंद्र में पैसे लेने का आरोप लगा था। इस मामले में विभाग द्वारा जांच टीम बनाकर जांच की गई, जिसमें वह निर्दोष साबित हुईं।

हालांकि लातेहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी बीपीएम अजय भारती ने जांच रिपोर्ट पॉजिटिव लिखने के नाम पर दस हजार रुपये की मांग की थी। बाद में प्रभारी बीपीएम ने पांच हजार रुपये में मामला तय किया।

लीलावती कुमारी रिश्वत देना नहीं चाहती थीं। इसके बाद उन्होंने पलामू एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी टीम ने लातेहार प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पहुंचकर रंगे हाथ अजय भारती को पांच हजार रूपये घूस लेते पकड़ लिया।इस कार्रवाई से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा है।