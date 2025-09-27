बिहार पुलिस के खिलाफ कोडरमा के सतगांवा में महिलाओं ने घेरा थाना, अवैध शराब मामले में कारवाई के दौरान पुलिस के साथ हुई थी झड़प

प्रदर्शन के दौरान महिला और बच्चे हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए नारेबाजी कर रहे थे। पोस्टर लगी तख्तियों में, "सतगावां पुलिस होश में आओ", "पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी", "गरीबों पर अत्याचार बंद करो", और "सतगावां-गोविंदपुर पुलिस हाय-हाय" जैसे नारे लिखे थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के उनके घर के युवकों को पकड़ लिया और नवादा जेल भेज दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस असली दोषियों को पकड़ने की बजाय बेकसूर लोगों को निशाना बना रही है।

प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि गुरुवार रात बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर और सतगावां थाना की पुलिस ने उनके गांव में जबरन घरों में घुसकर पुरुषों और महिलाओं के साथ मारपीट की।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मनमानी, मारपीट, छेड़खानी और निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी जैसे गंभीरआरोप लगाए हैं।

गुरुवार की रात हुई इस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को दर्जनों महिलाएं और बच्चे सतगावां थाना के बाहर प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए।

संवाद सूत्र जागरण, सतगावां (कोडरमा) : बिहार-झारखंड की सीमा पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प ने अब नया मोड़ ले लिया है।

साथ ही लोगों ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। घटना को लेकर सतगावां थाना प्रभारी सौरव कुमार शर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई गोविंदपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाई जा रही थी।

चेकिंग के दौरान पुलिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक मोटरसाइकिल भी छीन ली गई।

18 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा नवादा जेल

इसके बाद वरीय अधिकारियों के आदेश पर संयुक्त कार्रवाई कर 18 लोगों को गिरफ्तार कर नवादा जेल भेजा गया।

गोविंदपुर थाना प्रभारी बलवीर कुमार ने बताया कि छापेमारी में पकड़े गए अधिकतर आरोपी झारखंड के कोडरमा जिला अंतर्गत सतगावां थाना क्षेत्र के असनाकोनी और अलखडीहा गांव के रहने वाले हैं।

गिरफ्तार लोगों में मुकेश कुमार, अनिल राजवंशी, हीरालाल राम, मिथुन कुमार, प्रमोद राम, ईश्वरी कुमार, योगेंद्र रजवार, राहुल कुमार, संतोष राम, मिथुन राजवंशी, दिनेश राम, राजू राजवंशी, उपेंद्र राजवंशी, अशोक राम, जसवीर कुमार और आकाश कुमार शामिल हैं।

इस बीच, असनाकोनी गांव की अनीता देवी ने थाना में आवेदन देकर गोविंदपुर व सतगावां पुलिस पर छेड़खानी, जातिसूचक गाली-गलौज, दरवाजे-खिड़की तोड़ने और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कोडरमा के एसडीपीओ अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक धरना प्रदर्शन जारी था और ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े थे।