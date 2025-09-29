'आत्महत्या करने जा रहा हूं', फोन कर साथियों को बताया और फांसी पर झूल गया युवक
कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक विश्व रंजन दास ओडिशा का रहने वाला था और एक सोलर प्लांट में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। उसने पारिवारिक कलह के चलते यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है।
संवाद सूत्र, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। कोडरमा जिला के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नरेश नगर वार्ड संख्या-1 में रविवार की रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मृतक की पहचान भुवनेश्वर (ओडिशा) निवासी 34 वर्षीय विश्व रंजन दास (पिता विष्णु रंजन दास) के रूप में हुई है। वह कोडरमा के तिलैया डैम में निर्माणाधीन फ्लोटिंग सोलर प्लांट के तहत सोलर पैनल स्थापित करने वाली स्टारलिंक एंड विल्सन कंपनी में बतौर सहायक प्रबंधक कार्यरत था।
मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम रोजाना की तरह विश्व रंजन दास अपने किराए के मकान नरेश नगर पहुंचा। रात का खाना खाने के बाद उसने उसी मकान में रह रहे कंपनी के कुछ अन्य कर्मियों से बातचीत की और अपने कमरे में सोने चला गया।
सोमवार सुबह बाहर से उसके कुछ साथी कर्मी आए और सीधा विश्वरंजन के कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। इसके बाद उसी किराए के मकान में मौजूद अन्य कर्मियों की नींद खुली तो वे भी विश्व रंजन के कमरे की ओर दौड़े।
कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जबरन दरवाजा तोड़कर देखा तो विश्व रंजन दास गमछे के सहारे पंखे से लटका हुआ था।
मौके पर मौजूद कर्मियों ने पुलिस को बताया कि विश्व रंजन ने उन्हें फोन कर बताया था कि वह परेशान है और आत्महत्या करने जा रहा है। यह सूचना मिलते ही वे लोग दौड़ते-भागते उसके कमरे तक पहुंचे, लेकिन तबतक देर हो चुकी थी।
घटना की जानकारी मिलते ही कंपनी के वरीय पदाधिकारी और तिलैया थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक द्वारा पारिवारिक कलह से तंग आकर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है।
हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। साथ ही घटना के दौरान मौजूद कर्मचारियों एवं सूचना पाकर आए कंपनी के कर्मियों पूछताछ कर रही है।
इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की तैयारी की है। मृतक के स्वजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है, जिनके देर रात तक कोडरमा पहुंचने की उम्मीद है।
