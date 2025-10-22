Language
    मां के जेवर चुराने वाला बेटा गिरफ्तार, पुलिस ने दिखाई तत्परता

    By Ravindra NathEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    एक दुखद घटना में, एक बेटे ने अपनी मां के कीमती जेवर चुरा लिए। मां ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तत्परता दिखाते हुए, पुलिस ने आरोपी बेटे को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया और चोरी किए गए जेवर भी बरामद कर लिए। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    बेटे ने चुराए मां के जेवर

    संवाद सहयोगी, कोडरमा। तिलैया थाना क्षेत्र के इंदरवा में हुई सोने और चांदी के आभूषण चोरी की घटना का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर लिया। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर लोगों को चौंका दिया, क्योंकि चोरी का आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि घर के ही बेटे पर लगा था।

    जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला ने अपने पुत्र सूरज कुमार साहनी, पिता स्व. सियाराम साहनी, पर घर से सोने और चांदी के जेवर चोरी कर उन्हें बेचने का आरोप लगाते हुए तिलैया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    गुप्त सूचना के आधार पर तेजी से छापेमारी

    मामले की गंभीरता को देखते हुए कोडरमा एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी के आदेश पर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर तेजी से छापेमारी की। 

    टीम ने सूरज कुमार साहनी के साथ चोरी के आभूषण खरीदने वाले शुभम कुमार, पिता संजय कुमार वर्मा, को भी गिरफ्तार कर लिया।

    चोरी गए सभी सोने-चांदी के आभूषण बरामद 

    पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर चोरी गए सभी सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। बरामद आभूषणों को जब्त कर पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 

    थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि यह मामला पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सटीक जांच का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अपराध चाहे घर के भीतर का हो या बाहर का, कानून सभी के लिए समान है। पुलिस मामले की अग्रतर जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा सके।