कोडरमा में पीट-पीटकर बेटे ने कर दी पिता की हत्या, पत्नी संग फरार
कोडरमा के बेलगढ़ा में एक कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने वृद्ध पिता की पीट-पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी यशोदा देवी ने थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बेटे अशोक और बहू मंजू पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पारिवारिक विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है।
संवाद सहयोगी, कोडरमा। कोडरमा थाना क्षेत्र के बेलगढ़ा में बुधवार को रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है।
जहां एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने वृद्ध पिता की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी और दोनों घटना के बाद फरार हो गए।
घटना के संबंध में मृतक की पत्नी यशोदा देवी ने कोडरमा थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, बीते 14 अक्टूबर की शाम वह अपने पति बुलाकी यादव (73 वर्ष) के साथ घर में थीं।
इसी दौरान उनका मंझला बेटा अशोक यादव और बहू मंजू देवी घर पहुंचे और बिना किसी कारण गाली-गलौज करने लगे। जब यशोदा देवी ने बीच-बचाव किया तो अशोक ने अपने पिता को धक्का देकर गिरा दिया और गला दबाते हुए सीने पर हमला किया।
कुछ ही देर में बुलाकी यादव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी बेटा और उसकी पत्नी घर में ताला लगाकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोडरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अंत्यपरीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार, पिता-पुत्र के बीच पिछले कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इस निर्मम हत्या की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
