कोडरमा में पीट-पीटकर बेटे ने कर दी पिता की हत्या, पत्नी संग फरार

संवाद सहयोगी, कोडरमा। कोडरमा थाना क्षेत्र के बेलगढ़ा में बुधवार को रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। जहां एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने वृद्ध पिता की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी और दोनों घटना के बाद फरार हो गए। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी यशोदा देवी ने कोडरमा थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, बीते 14 अक्टूबर की शाम वह अपने पति बुलाकी यादव (73 वर्ष) के साथ घर में थीं।

इसी दौरान उनका मंझला बेटा अशोक यादव और बहू मंजू देवी घर पहुंचे और बिना किसी कारण गाली-गलौज करने लगे। जब यशोदा देवी ने बीच-बचाव किया तो अशोक ने अपने पिता को धक्का देकर गिरा दिया और गला दबाते हुए सीने पर हमला किया।

कुछ ही देर में बुलाकी यादव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी बेटा और उसकी पत्नी घर में ताला लगाकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोडरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अंत्यपरीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।