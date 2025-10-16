Language
    Smart Meter: कोडरमा में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर जमकर हंगामा, थाने पहुंचा मामला

    By Gajendra Bihari Sinha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    कोडरमा के झुमरीतिलैया में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। बिजली विभाग द्वारा जबरन मीटर लगाने और विरोध करने पर बिजली काटने से लोग आक्रोशित हैं। निशि गुप्ता के घर में बिना सूचना के मीटर लगाया गया और विरोध करने पर बिजली काट दी गई। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, कोडरमा। कोडरमा के झुमरीतिलैया स्थित सीएमआई कॉलोनी, वार्ड नंबर 11 में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।

    बिजली विभाग की ओर से जबरन मीटर लगाए जाने और विरोध करने पर बिजली काटने की कार्रवाई से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। ताजा मामला कॉलोनी निवासी निशि गुप्ता, पति स्व. विनीत गुप्ता के घर का है।

    निशि गुप्ता के अनुसार, बिना पूर्व सूचना और अनुमति के बिजली विभाग के कर्मियों ने जबरन घर में घुसकर स्मार्ट मीटर लगाया और विरोध करने पर बिजली आपूर्ति भी काट दी।

    इस घटना के बाद विभाग के जेई ने थाने में मुहल्लेवालों पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस भी दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बुधवार को निशि गुप्ता ने तिलैया थाने में लिखित शिकायत दी कि बिना पहचान बताए विभागीय कर्मियों ने एक अकेली महिला को धमकाया, जिससे डर का माहौल बना।

    शिकायत में कॉलोनी के अन्य निवासियों शंकर दयाल, अभिषेक गुप्ता, अशोक वर्णवाल, अरविंद, विकास अग्रवाल, राजीव अग्रवाल और अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने भी हस्ताक्षर कर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

    स्थानीय लोगों ने विधायक डॉ. नीरा यादव को भी ज्ञापन सौंपकर बिजली विभाग की इस मनमानी पर रोक लगाने और हस्तक्षेप की मांग की है। विधायक ने मामले को गंभीर बताते हुए संज्ञान लेने की बात कही है।

    सीएमआई कॉलोनी निवासी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ गया है, जिससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यह मीटर स्मार्ट व्यवस्था के बजाय स्मार्ट शोषण का प्रतीक बनते जा रहे हैं।

    स्थानीयों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं, फिर भी बिजली विभाग लोगों को डरा-धमका कर जबरन मीटर थोप रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। अब लोग इस मुद्दे पर एकजुट होकर कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं।