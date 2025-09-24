Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला, ग्रामीणों ने लगाया जाम

Language
    By Ravindra kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:53 PM (IST)

    बुधवार को जयनगर प्रखंड के भुवालडीह में एक सड़क दुर्घटना में 55 वर्षीय सरजू यादव की मौत हो गई। बाघमारा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग करते हुए मरकच्चो-जयनगर मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन ने लोगों को शांत करने का प्रयास किया।

    संवाद सहयोगी, जनगर (कोडरमा)। जयनगर प्रखंड के भुवालडीह निवासी 55 वर्षीय सरजू यादव की बुधवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे दोपहर में बाघमारा से मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। आदर्श शिशु प्लस टू उच्च विद्यालय बाघमारा के पास जयनगर से मरकच्चो की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया।

    घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और आक्रोश जताते हुए मरकच्चो-जयनगर मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। सूचना पाकर सीओ सारांश जैन, थाना प्रभारी बबलू कुमार, एसआई शमसुद्दीन खान और एसआई विकास कुमार दलबल के साथ पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास करने लगे।

    बाइक सहित युवक को ट्रक ने घसीटा

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विद्यालय के पास सड़क पर दो बैरिकेड लगे हुए हैं, जिसके कारण वाहनों को धीमी गति से चलना पड़ता है और एक बार में केवल एक वाहन ही निकल सकता है। इसके बावजूद ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन को मोड़ा और तेज रफ्तार में चलाता रहा।

    उनके अनुसार, बैरिकेड होने के कारण ट्रक ने पहले दाईं ओर, फिर अचानक बाईं ओर मोड़ लिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार उसकी चपेट में आ गया। तेज गति के कारण ट्रक सरजू यादव को बाइक समेत घसीटते हुए ले गया।

    गति नियंत्रित करने की मांग

    इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी सड़कों पर ट्रक, हाईवा और ट्रैक्टर जैसे भारी वाहन अक्सर तेज गति से चलते हैं। पुलिस और प्रशासन इस पर सख्ती नहीं बरतते, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

    लोगों ने प्रशासन से वाहनों की गति नियंत्रित करने और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की ठोस व्यवस्था करने की मांग की है।