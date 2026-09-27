रेलवे स्टेशन पर कूड़ा फेंकना पड़ेगा भारी, अब 1,000 रुपये जुर्माना; नहीं भरा तो कोर्ट में होगी पेशी

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता संबंधी नियमों को और प्रभावी बनाया गया है। भारतीय रेलवे स्टेशन नियम, 2012 के तहत स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए निर्धारित दंड को जन विश्वास अधिनियम-2026 के माध्यम से 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।

रेलवे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परिसर में कूड़ा-कचरा फैलाना दंडनीय होगा। ऐसे मामलों में 1,000 रुपये का दंड लगाया

जाएगा। यदि निर्धारित दंड का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।