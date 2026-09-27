मऊ-कोलकाता स्पेशल समेत 41 ट्रेनें रद, 32 गाड़ियों का बदल गया रूट; मोकामा रेलवे पुल पर काम के चलते परेशानी

जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा में गंगा नदी पर बने नए रेल पुल को रेल परिचालन से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। नए रेल पुल से जुड़े प्री-एनआइ और एनआइ कार्य के कारण रविवार को रेल परिचालन बड़े स्तर पर प्रभावित रहेगा। इस दौरान 41 ट्रेनों को रद किया गया है, जबकि 32 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी।

इसके अलावा 11 ट्रेनों का आंशिक प्रारंभ अथवा आंशिक समापन किया गया है। इससे पटना, मोकामा, किऊल, बरौनी और आसपास के रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिन ट्रेनों को रद किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से 02023 हावड़ा-पटना, 02024 पटना- हावड़ा, 03229 खुर्दा रोड-पटना, 03230 पटना-खुर्दा रोड, 04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी- आसनसोल, 05096 मऊ-कोलकाता, 09033 उधना-मालदा टाउन, 09034 मालदा टाउन-उधना, 13029 हावड़ा-मोकामा, 13030 मोकामा-हावड़ा, 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस शामिल हैं।