कोडरमा के निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान बिगड़ी महिला की हालत, रांची ले जाने के दौरान मौत; परिजनों का हंगामा

जागरण टीम, कोडरमा। झुमरीतिलैया के ग्रीन पार्क निजी हॉस्पिटल में बुधवार रात प्रसव के दौरान 21 वर्षीय महिला की हालत बिगड़ने और रांची रेफर किए जाने के बाद रास्ते में मौत हो गई। मृतका की पहचान डोमचांच के शिवसागर निवासी विकास कुमार की पत्नी रिद्धि कुमारी के रूप में हुई है।

घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव लेकर अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही तिलैया पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और पैसे की मांग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

दलाल के माध्यम से निजी अस्पताल पहुंची थी प्रसूता: स्वजनों के अनुसार, रिद्धि को दलाल के माध्यम से सदर अस्पताल से ग्रीन पार्क निजी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। स्वजनों का आरोप है कि महिला की बच्चेदानी का दोबारा ऑपरेशन किया गया। इसके बाद उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी।