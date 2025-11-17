कोडरमा की शादियों में फूलों के गहने बढ़ाएंगे शोभा, मंडप में सजेगी चादर, बेंगलुरु, नासिक, पुणे से मंगाए जा रहे Flowers

Language
    By Arvind Choudhary Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:04 PM (IST)

    कोडरमा में शादियों के सीजन में फूलों के गहनों और मंडप की सजावट का चलन बढ़ गया है। सोने-चांदी की जगह अब फूलों के गहनों का क्रेज है, जिन्हें दुल्हनें हर फंक्शन में पहनना पसंद कर रही हैं। मंडप को सजाने के लिए भी फूलों की चादर का इस्तेमाल हो रहा है, जो देखने में बेहद आकर्षक है।

    शादी का सीजन नजदीक आते ही फूल कारोबारियों ने तैयारी तेज कर दी हैं।

    संवाद सहयोगी, झुमरी तिलैया(कोडरमा)।  शादी का सीजन नजदीक आते ही फूलों की मांग बढ़ गई है। फूल कारोबारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार विवाह समारोहों में थीम आधारित सजावट और फूलों के गहने विशेष आकर्षण बनेंगे।

    विक्रेताओं का कहना है कि हल्दी, मेहंदी, जयमाल और मंडप, हर रस्म के लिए ताजे फूलों की मांग हो रही है। होटल, मैरिज हाल, लान और खुले स्थानों पर होने वाले समारोहों में प्राकृतिक साज-सज्जा की चाहत बढ़ी है, जिससे व्यापार लगभग तीन गुणा तक बढ़ गया है।

    विक्रेताओं के अनुसार लगन शुरू होने के पहले ही बड़ी संख्या में लोगों ने एडवांस बुकिंग करा दी है। मंच, मंडप, स्वागत-द्वार और सेल्फी प्वाइंट सजाने के लिए अलग-अलग किस्म के फूलों की आवश्यकता पड़ रही है। दूल्हे की कार और डोली की सजावट में भी नए-नए डिजाइन शामिल किए जा रहे हैं।

    झुमरी तिलैया के फूल विक्रेता संतोष मालाकार बताते हैं कि इस मौसम में गुलाब, डेजी, लिली, जिप्सी और गेंदा की मांग सबसे अधिक रहती है। इसके साथ ही जयमाला और दुल्हन के लिए फूलों के गहने, चादर एवं मंच सजावट में आर्किड इत्यादि विशेष फूल उपयोग में लाए जा रहे हैं।

    इनकी आपूर्ति बेंगलुरु, नासिक, पुणे और कोलकाता से होती है। हजारीपुर के फूल व्यवसायी रमेश माली का कहना है कि मांग तो बढ़ी है, पर आपूर्ति सीमित होने से दाम भी बढ़े हैं। ग्राहकों की रुचि के अनुसार भेजे जाने वाले फूलों की कीमतों में काफी अंतर है। गुलाब का बंडल लगभग 250 रुपये में, जयमाल के लिए बनने वाले विशेष जेवर 800 रुपये प्रति बंडल में उपलब्ध हैं।

    हल्दी माला 100 से 300 रुपये तक मिल रही है, जबकि सामान्य मालाओं की कीमत 600 रुपये से शुरू हो रही है। विक्रेताओं के अनुसार हर ग्राहक अपनी थीम और पसंद के अनुसार माला व सजावट तैयार करा रहा है। नए प्रयोगों के कारण विवाह समारोहों में तरह-तरह के फूलों का उपयोग किया जा रहा है।