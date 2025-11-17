कोडरमा की शादियों में फूलों के गहने बढ़ाएंगे शोभा, मंडप में सजेगी चादर, बेंगलुरु, नासिक, पुणे से मंगाए जा रहे Flowers

संवाद सहयोगी, झुमरी तिलैया(कोडरमा)। शादी का सीजन नजदीक आते ही फूलों की मांग बढ़ गई है। फूल कारोबारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार विवाह समारोहों में थीम आधारित सजावट और फूलों के गहने विशेष आकर्षण बनेंगे।

विक्रेताओं का कहना है कि हल्दी, मेहंदी, जयमाल और मंडप, हर रस्म के लिए ताजे फूलों की मांग हो रही है। होटल, मैरिज हाल, लान और खुले स्थानों पर होने वाले समारोहों में प्राकृतिक साज-सज्जा की चाहत बढ़ी है, जिससे व्यापार लगभग तीन गुणा तक बढ़ गया है।



विक्रेताओं के अनुसार लगन शुरू होने के पहले ही बड़ी संख्या में लोगों ने एडवांस बुकिंग करा दी है। मंच, मंडप, स्वागत-द्वार और सेल्फी प्वाइंट सजाने के लिए अलग-अलग किस्म के फूलों की आवश्यकता पड़ रही है। दूल्हे की कार और डोली की सजावट में भी नए-नए डिजाइन शामिल किए जा रहे हैं।

झुमरी तिलैया के फूल विक्रेता संतोष मालाकार बताते हैं कि इस मौसम में गुलाब, डेजी, लिली, जिप्सी और गेंदा की मांग सबसे अधिक रहती है। इसके साथ ही जयमाला और दुल्हन के लिए फूलों के गहने, चादर एवं मंच सजावट में आर्किड इत्यादि विशेष फूल उपयोग में लाए जा रहे हैं।