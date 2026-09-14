कोडरमा घाटी में आधी रात सड़क हादसा, ढलान पर फेल हुआ ट्रेलर का ब्रेक; टक्कर में चालक की मौत

जागरण संवाददाता, कोडरमा। कोडरमा घाटी के मेघातरी कालीमंडा के समीप रविवार की देर रात करीब 12 बजे दो टेलरों के बीच हुई भीषण टक्कर में एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मृत चालक का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। वहीं दूसरे ट्रेलर का चालक केबिन में काफी देर तक फंसा रहा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार दोनों ट्रेलर रांची की ओर से आ रहे थे और कोडरमा के रास्ते बिहार की ओर जा रहे थे। दोनों ट्रेलर घाटी में आगे-पीछे चल रहे थे। इसी दौरान मेघातरी के समीप ढलान वाली जगह पर पीछे से आ रहे ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के दुकानदारों और ग्रामीणों की नींद खुल गई।