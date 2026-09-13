गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रतापगढ़ में हादसा, टॉयर फटने से पिकअप वाहन पलटा; घायल पांच लोगों में तीन की हालत गंभीर

संसू, जागरण, हीरागंज (प्रतापगढ़)। गंगा एक्सप्रेसवे पर जनपद के महेशगंज थाना क्षेत्र में रविवार सुबह सड़क हादसा हुआ। सब्जियों से लदे तेज रफ्तार पिकअप वाहन का टॉयर अचानक फटने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में पिकअप सवार पांच लोग घायल हो गए। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना महेशगंज थाना क्षेत्र में मलाकिया गांव के पास हुई। बताया गया कि पिकअप में सब्जियां लादकर चालक प्रयागराज की ओर जा रहा था। गंगा एक्सप्रेसवे पर मलाकिया गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन का एक टॉयर अचानक फट गया। बेकाबू होकर वाहन पलट गया। लदी सब्जियां सड़क पर दूर तक बिखर गईं। इसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।