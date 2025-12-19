Shocking! बंदूक की नोक पर दिनदहाड़े वॉटरफॉल पर छात्र-छात्रा का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर मांगे पैसे

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। झारखंड के कोडरमा जिले में एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर वृंदाहा वाटरफॉल के पास दिनदहाड़े कुछ असामाजिक तत्वों ने एक कॉलेज के छात्र और छात्रा को निशाना बनाया।

आरोप है कि बदमाशों ने बंदूक दिखाकर दोनों को धमकाया, जबरन अश्लील वीडियो बनवाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हजारों रुपये की अवैध वसूली की। पीड़ित छात्र ने तिलैया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, ग्राम पुतो (चंदवारा) का रहने वाला यह छात्र गुरुवार सुबह करीब 9 बजे अपनी महिला सहपाठी के साथ वृंदाहा वाटरफॉल घूमने गया था। तभी वहां बबलू यादव, राकेश उर्फ भखरू यादव और अजीत यादव नाम के तीन स्थानीय युवक पहुंचे।

आरोपियों ने पहले गाली-गलौज और मारपीट शुरू की, फिर बंदूक निकालकर जान से मारने की धमकी दी। डर के माहौल में दोनों से आपत्तिजनक हरकतें करवाईं और उसका वीडियो बना लिया। दोनों बार-बार मिन्नतें करते रहे, पर बदमाशों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये की मांग की गई।

पीड़ित छात्र के पास उस समय सिर्फ 100 रुपये थे। दबाव में आकर उसने परिचितों से पैसे मंगवाए और आरोपियों के बताए QR कोड पर 4635 रुपये ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने फोन पर और 5000 रुपये देने का दबाव बनाया।

आरोपियों पर पहले भी शिकायतें तिलैया पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नामजद आरोपियों के खिलाफ पहले भी इस तरह की रंगदारी और शोषण की शिकायतें मिल चुकी हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच चल रही है और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।