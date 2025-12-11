Language
    जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में कोडरमा का लाल बलिदान, शाम तक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर

    By Anup SinhaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:03 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में एक आतंकी मुठभेड़ में कोडरमा, झारखंड का एक जवान शहीद हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर आज शाम तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है। इस घ ...और पढ़ें

    सीआरपीएफ जवान सुजीत सिंह(फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, कोडरमा। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के देवीपुर गांव का बेटा और सीआरपीएफ जवान सुजीत सिंह (27) जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले में बलिदान हो गया। बुधवार देर रात लगभग 11 बजे हुई मुठभेड़ में उनके शहीद होने की सूचना है। 

    आज सुबह ग्रामीणों तक सूचना पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं गांव का माहौल गमगीन है।

    बड़ा भाई भी सीआरपीएफ में जवान

    सुजीत सिंह देवीपुर पंचायत के बाभन टोला निवासी थे। उनके पिता सिकंदर प्रसाद सिंह किसान होने के साथ समाजसेवी भी हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। सुजीत का चयन वर्ष 2023 में सीआरपीएफ में हुआ था। अपनी बहाली के महज दो साल बाद ही उन्होंने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। 

    सुजीत का बड़ा भाई भी सीआरपीएफ में जवान है उसकी बहाली वर्ष 2021 में हुई थी। नौ माह पूर्व ही सुजीत की शादी गिरिडीह जिले के मिर्जागंज के बदडीहा गांव में हुई थी। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि परिवार के सदस्य स्तब्ध और शोकाकुल हैं।

    प्रशासन की ओर से भी अंतिम संस्कार की व्यवस्था 

    बलिदानी सुजीत का पार्थिव शरीर आज शाम तक मरकच्चो पहुंचने की संभावना है। गांव में हजारों की भीड़ शहीद बेटे की एक झलक पाने को उमड़ने की तैयारी में है। प्रशासन की ओर से भी अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है।

    बलिदानी सुजीत सिंह ने कम उम्र में ही देशभक्ति और वीरता की मिसाल पेश की है। उनके बलिदान ने जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, लेकिन परिवार और क्षेत्र के लिए यह अपूरणीय क्षति है।