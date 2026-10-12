कोडरमा यौन शोषण: पीड़िता का मेडिकल जांच से इंकार, पेइंग वार्ड पहुंचे आरोपी सिविल सर्जन; कोर्ट में 164 के बयान पर नजर

जागरण संवाददाता, कोडरमा। कोडरमा में नाबालिग आदिवासी छात्रा से यौन शोषण मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आरोपी कोडरमा के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार यादव की गिरफ्तारी के बाद अब पीड़िता और उसके परिजनों ने मेडिकल जांच कराने से साफ इनकार कर दिया है। इस अप्रत्याशित कदम के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है और पीड़िता के परिवार पर भारी सामाजिक व राजनीतिक दबाव की आशंका जताई जा रही है।

कोडरमा सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉ. फराना महफूज़ ने पुष्टि की है कि पीड़िता और उसके माता-पिता दोनों ने ही बच्ची की मेडिकल जांच कराने से मना कर दिया है। प्रशासन द्वारा जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया था, लेकिन परिवार के इनकार के बाद सस्पेंस गहरा गया है।

जेल से पेइंग वार्ड पहुंचे आरोपी सिविल सर्जन दूसरी तरफ, मंडल कारा में तबीयत बिगड़ने के बाद आरोपी सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार यादव को रविवार रात सदर अस्पताल के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। सोमवार को पेइंग वार्ड में उनसे मिलने पहुंचे लोगों और जेल कर्मियों की स्थानीय पत्रकारों के साथ झड़प होने की भी सूचना है, जहां तस्वीर लेने को लेकर विवाद हुआ।