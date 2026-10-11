नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में कोडरमा सिविल सर्जन गिरफ्तार, पीड़िता हजारीबाग की; स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

जागरण संवाददाता, कोडरमा। नाबालिग के साथ कथित यौन शोषण के मामले में कोडरमा के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार को पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता हजारीबाग की रहने वाली है।

इलाज के सिलसिले में वह सिविल सर्जन के संपर्क में आई थी। आरोप है कि इसी दौरान उसे झांसा देकर लगातार यौन शोषण किया गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉ. अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया।