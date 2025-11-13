कोडरमा स्टेशन के नए भवन को लेकर आया अपडेट, इस महीने से यात्रियों को मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं

संवाद सहयोगी, झुमरी तिलैया (कोडरमा)। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर निर्माण विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रामेश्वर पांडेय और धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बुधवार को अपनी टीम के साथ कोडरमा रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और शेष कमियों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने काली मंदिर और शिव मंदिर के बीच बनने वाले पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया और समीप लगे होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश दिया।

बताया गया कि कोडरमा रेलवे स्टेशन का नवनिर्मित भवन 1 मार्च 2026 से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। यह भवन पूरी तरह वातानुकूलित होगा और एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यात्रियों को यहां आरक्षण और जनरल टिकट काउंटर के साथ आईआरसीटीसी द्वारा खाद्य सेवाओं की सुविधा मिलेगी।

स्टेशन भवन का कार्य लगभग दो माह में पूरा कर लिया जाएगा। यह भवन दो मंजिला होगा, जहां तक वाहन सीधे पहुंच सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था की जा रही है। नए स्टेशन परिसर से प्लेटफॉर्म नंबर एक से छह तक पहुंचने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग आरक्षण काउंटर भी बनाए जा रहे हैं। डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में कोडरमा स्टेशन धनबाद रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों में शुमार होगा। वहीं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रामेश्वर पांडेय ने बताया कि 1 मार्च को भवन का कार्य पूर्ण कर यात्रियों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह पहला संयुक्त निरीक्षण है और कार्य की प्रगति समन्वय के साथ आगे बढ़ाई जा रही है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने आगे बताया कि रेल मंत्रालय एवं सरकार का लक्ष्य 2029 तक ट्रेनों में आरक्षण की समस्या को पूरी तरह समाप्त करना है।

इसके लिए रेलवे द्वारा सीटों की संख्या बढ़ाने और नई लाइनों के निर्माण पर कार्य किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से कोडरमा होते हुए धनबाद तक 304 किलोमीटर डीएफसीसी लाइन का निर्माण हो रहा है, जिसमें सोन नगर से पहाड़पुर तक 200 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कोडरमा से धनबाद खंड में कार्य प्रारंभ होने वाला है।