Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Koderma News: अचानक जमीन के नीचे हुआ विस्फोट, धुआं.. धुआं, चपेट में आने से मवेशी चराने गया बालक गंभीर रूप से घायल

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    कोडरमा में जमीन के नीचे छिपाकर रखे विस्फोटक में विस्फोट हो गया। इस घटना में मवेशी चराने गया एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट के बाद इलाके में ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    घायल बालक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    संवाद सहयोगी, कोडरमा : कोडरमा थाना क्षेत्र के सलैया गांव में बुधवार की रात एक भीषण हादसा होने से अफरा-तफरी मच गई। खेत में दबे विस्फोटक की चपेट में आने से बिरजू दास का 14 वर्षीय पुत्र त्रिलोकी उर्फ लवकुश दास गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसे हुआ हादसा

    परिजनों के अनुसार त्रिलोकी बुधवार शाम पशुओं को चराकर घर लौट रहा था। जैसे ही वह खेत किनारे से गुजरा, उसका पैर मिट्टी में दबे हुए विस्फोटक पर पड़ गया। पलभर में जोरदार धमाका हुआ और वह कुछ दूरी तक उछल कर जा गिरा। धमाके के बाद खेत में धुआं फैल गया और बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। विशेषकर उसका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    ग्रामीणों ने तुरंत पहुंचाया अस्पताल

    धमाके की आवाज सुनते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में त्रिलोकी को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिवार बच्चे की हालत को लेकर बेहद चिंतित है।

    स्वजनों ने आरोप लगाया है कि इलाके में कुछ शरारती तत्व जंगली जानवरों को मारने के इरादे से खेतों और जंगल के किनारों पर मिट्टी खोदकर कपड़े में बांधे विस्फोटक छिपा देते हैं। ग्रामीणों ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है।

    पहले भी हो चुकी है घटना

    गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व भी इसी क्षेत्र में एक गाय मिट्टी में दबे विस्फोटक को मुंह में उठाते ही धमाके की चपेट में आ गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में भय व्याप्त है और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर ऐसे खतरनाक विस्फोटकों को हटाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।