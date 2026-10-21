झारखंड: प्रेमिका से शादी करने के लिए पति की हत्या, जहरीला इंजेक्शन देकर उतारा मौत के घाट

संवाद सहयोगी, कोडरमा। विवाहिता के साथ प्रेम प्रसंग में उसके पति को रास्ते से हटाने की साजिश रचने और फिर कीटनाशक का इंजेक्शन देकर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में मृतका की पत्नी की भी संलिप्तता सामने आई है।

गत 17 अक्टूबर को कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र के लकराही तालाब के समीप बंद पड़े पत्थर खदान से बरामद नरेश ठाकुर (हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत भगहर निवासी) के शव बरामदगी के मामले में यह सनसनीखेज कहानी सामने आई है। मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है।

इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी किरण देवी और उसके प्रेमी सुनील ठाकुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच वर्ष 2019 से प्रेम संबंध था और वे शादी करने के लिए नरेश को रास्ते से हटाना चाहते थे। पुलिस ने हत्याकांड का 48 घंटे के भीतर उद्भेदन करने का दावा किया है।

कोलकाता जाने के दौरान बिगड़ी थी तबीयत पुलिस की जांच के अनुसार, नरेश ठाकुर 10 अक्टूबर को कोलकाता जाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। सुनील ठाकुर नरेश का परिचित होने के साथ झोलाछाप चिकित्सक भी था। उसने इलाज कराने के बहाने नरेश को अपने पास बुलाया।

आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर सुनील ने अपने क्लिनिक में इलाज के दौरान उसे कीटनाशक से भरा इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को क्लिनिक में ही बोरे में बंद कर रखा गया। मौका मिलने पर सुनील ने शव को मोटरसाइकिल पर लादकर नवलशाही थाना क्षेत्र के लकराही तालाब के समीप बंद पड़े पत्थर खदान में फेंक दिया। पूरे घटनाक्रम में मृतका की पत्नी किरण देवी की संलिप्तता रही थी। पति की गुमशुदगी की भी दर्ज कराई थी शिकायत पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद किरण देवी ने चौपारण थाने में अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इधर, 17 अक्टूबर को नवलशाही पुलिस ने पत्थर खदान से अज्ञात शव बरामद किया।