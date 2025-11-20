Koderma: फेसबुक फ्रेंडशिप, गुवाहाटी की कुड़ी पर दिल आ गया, शादी कर घर पहुंचा तो दरवाजे हो गए बंद, अब पुलिस को बता रहे प्यार और शादी का फसाना

संवाद सूत्र, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। इनटरनेट मीडिया के दौर में फेसबुक पर दोस्ती और फिर प्यार होना अब आम बात हो गई है। ताजा मामला तिलैया थाना क्षेत्र के असनाबाद में सामने आया है, जहां असनाबाद निवासी अजय सिंह के पुत्र रौनक कुमार की फेसबुक पर हुई दोस्ती प्यार में बदल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रौनक का दिल गुवाहाटी, असम की रहने वाली एक महिला पर आ गया, जो एक पांच वर्षीय बच्चे की मां है। प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में विवाह कर ली। विवाह के बाद जब रौनक अपनी पत्नी राखी सांवत और उसके बच्चे को लेकर असनाबाद स्थित घर पहुंचा, तो परिवार वालों ने दोनों को घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। परिवारजनों ने कहा कि महिला पहले से शादीशुदा है और एक बच्चा की मां भी है। उनका कहना है कि बेटे को बहला-फुसलाकर शादी कर ली है।

स्थिति बिगड़ने पर रौनक और राखी अपने बच्चे के साथ तिलैया थाना पहुंचे और पुलिस से सुरक्षा व सहयोग की गुहार लगाई। रौनक ने बताया कि दुर्गापूजा से पहले फेसबुक पर दोनों की बातचीत शुरू हुई थी। बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो वह कई बार असम भी जा चुका था।

धीरे-धीरे प्रेम गहराता गया और शादी करने का निर्णय ले लिया। रौनक का कहना है कि वह राखी और उसके बच्चे के साथ रहना चाहता है। यदि परिवार वाले साथ नहीं देंगे, तो वह कहीं बाहर रहकर भी अपना जीवन बसर कर लेगा।