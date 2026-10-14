दुर्गा पूजा में कोडरमा जाने से पहले जान लें रूट प्लान, 18 से 20 अक्टूबर तक इन रास्तों पर भारी वाहनों पर रोक

संवाद सहयोगी, कोडरमा। पूजा के मद्देनजर डोमचांच बाजार में यातायात व्यवस्था के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। 18 से 20 अक्टूबर तक डोमचांच मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों के परिचालन और आटो-टैक्सी के ठहराव को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

तय योजना के अनुसार, नेरू पहाड़ी से महेशपुर चौक तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों से निर्देशों का पालन करने और सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा नहीं करने की अपील की गई है।

ऑटो-टैक्सी और पार्किंग की व्यवस्था दुर्गा पूजा मंडप के आसपास भीड़ नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ऑटो-टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। शिव मंदिर जयनगर रोड, आई लैब डोमचांच और समृद्धि आहार तालाब के पास आटो-टैक्सी स्टैंड बनाए गए हैं। इन स्थानों पर वाहनों के ठहराव और पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।

मंडप से लगभग 500 मीटर के दायरे में ऑटो-टैक्सी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों को तय स्टैंड पर ही वाहन खड़ा करने का निर्देश दिया गया है। श्रद्धालुओं से वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर मंडप तक पैदल पहुंचने की अपील की गई है।

ड्रॉप गेट की व्यवस्था कालीमंडा दुर्गा पूजा जाने वाले वाहनों के लिए परमहंस बाबा धर्मशाला पर ड्राप गेट बनाया गया है। इन दोनों स्थानों पर ड्राप गेट लगाकर वाहनों का प्रवेश नियंत्रित किया जाएगा, ताकि पूजा स्थल के आसपास अनावश्यक भीड़ और जाम न हो।